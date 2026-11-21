يحلل الاقتصادي مصطفى بدرة انهيار الذهب بنسبة 10% ويؤكد أن انتهاء التوترات الأمريكية الإيرانية سيدفع الأسعار للارتفاع مجدداً، مع توقعات برفع الفائدة الأمريكية.

أكد الدكتور مصطفى بدرة ، الخبير الاقتصادي، أن سوق الذهب شهد انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 10% خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن هذا الهبوط يعكس حالة انكماش شاملة أصابت كافة المعادن النفيسة والمحاصيل الزراعية والأوراق المالية. وأوضح بدرة، في تصريحات له خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن هذا التراجع الكبير ناتج بشكل رئيسي عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة هذه الأصول منذ بداية الأزمة.

أسباب الانهيار وسوق الذهب العالمي

كشف الخبير الاقتصادي أن سبب الانخفاض الحاد في أسعار الذهب يعود إلى عملية بيع نشطة للمعادن النفيسة، حيث باغتعت روسيا 18 طناً من الذهب لتغطية تكاليف الحرب، كما قامت إيران وبلاد أخرى ببيع مخزونها من المعدن الأصفر. ولفت إلى أن سوق الذهب في مصر يتبع بشكل مباشر تحركات السوق العالمي، مما يعني أن أي صدمة دولية تنعكس فوراً على الأسعار المحلية، ودعا المواطنين إلى عدم القلق إزاء هذا التراجع نظرًا لطبيعته السوقية المؤقتة.

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توقعات رفع الفائدة الأمريكية

توقع الدكتور مصطفى بدرة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في التاسع من ديسمبر المقبل، وهي خطوة من المتوقع أن تؤثر على كافة البنوك المركزية عالمياً والإقليمية، بما في ذلك البنوك المصرية وبنوك دول الخليج العربي. وبينما تشير بعض الأنباء إلى نية الفيدرالي في هذا الإجراء، أشار الخبير إلى وجود اعتراضات من الرئيس ترامب وبعض الشركات الأخرى، مما يضيف طبقة من التعقيد على المشهد الاقتصادي العالمي وقابليته للتغير.

فرصة شراء الذهب والمخزون الاستراتيجي

نصح الخبير الاقتصادي الأشخاص الذين يمتلكون سيولة نقدية بأخذ فرصة الشراء والاستثمار في الذهب، معتبراً ذلك بديلاً أفضل من الاستثمار في العقارات أو الاحتفاظ بالعملات الأجنبية في ظل هذه الظروف. كما أشار إلى أن الدول بدأت في تخزين المواد الاستراتيجية، بما في ذلك الذهب، تحسباً لتصعيد أمريكي محتمل ضد إيران أو إغلاق مضيق هرمز، مما يعزز قيمة المعدن الأصفر كملجأ آمن على المدى الطويل.

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آفاق 2027 وسيطرة الديمقراطيين

علاوة على ذلك، عبر الدكتور مصطفى بدرة عن تفاؤله بمشهد 2027، مشيراً إلى أن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي قد تكون عاملاً مساعداً لارتفاع أسعار الذهب بشكل تدريجي وغير مفاجئ. وأضاف أن هذا الارتفاع المستقبلي لن يقتصر على الذهب فقط، بل سيمتد ليشمل كافة المعادن، متوقعاً عودة الارتفاع للمحاصيل والعملات الورقية والرقمية بمجرد انتهاء الحرب أو التوترات بين أمريكا وإيران.

اقتصاد مصر وصندوق النقد الدولي

في ختام حديثه، تمنى مصطفى بدرة أن يكون آخر تعامل تمويلي لمصر مع صندوق النقد الدولي، مع إشارته إلى استمرار التعامل الفني، مشدداً على ضرورة معالجة الاقتصاد الموازي الذي تمثله الدهابة كمشكلة كبيرة. كما أشاد بالرئيس السيسي ومبادرته الخاصة بمعالجة هذا القطاع، ودعا إلى دعم برنامج الحكومة القادم لمساندة الشعب، مع تسليط الضوء على ضرورة إعادة 10 ملايين لاجئ داخل مصر إلى أوطانهم.