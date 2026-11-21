الداعية مصطفى حسني يوضح خلال برنامج دولة التلاوة أن حقيقة التدين تظهر في معاملة الرجل لزوجته، مشددا على ضرورة الأكلامة والرعاية المتبادلة بين الزوجين لتعزيز الترابط الأسري.

أوضح الداعية الإسلامي مصطفى حسني ، عضو لجنة تحكيم برنامج "دولة التلاوة"، حقيقة مفهوم التدين الحقيقي الذي يجب أن يتجسد في سلوك الأفراد وعلاقاتهم الأسرية، مشيرا إلى أن أساس هذا التدين يكمن في كيفية معاملة الرجل لزوجته. وأكد حسني أن إكرام الرجل للمرأة يعكس إكرامه لنفسه، فيما إذا آذاها يكون قد آذى روحه، مؤكدا أن ضعف الرجل بدون المرأة في الحياة أمر بديهي، مما يجعل الرعاية المتبادلة أساسا للاستقرار.

تفسير فلسفي لاختيار المرأة شريكا

في الحلقة الرابعة من المسابقة التي ركزت على قراءة المتسابق محمود الإمام، قدم مصطفى حسني شرحا معمقا للفلسفة وراء خلق المرأة من الرجل، مشيرا إلى أن الله أراد أن تكون المرأة جزءا من الرجل ليصل كلا منهما إلى أعلى درجات الانتماء والتكامل. وأكد الداعية أن هذه الصلة الوثيقة تجعل من الضروري أن يدرك الرجل أن إساءة معاملة زوجته هي إساءة لنفسه، والعكس صحيح بالنسبة للمرأة تجاه زوجها، مما يجعل العلاقة شراكة روحية وروحية لا يمكن الفصل بين أركانها.

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واستند مصطفى حسني في تعليقه إلى تعاليم الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن رسول الله أوضح جليا أن حقيقة التدين تظهر في رعاية الرجل لزوجته، كما تظهر في رعاية السيدة لزوجها، مما يجعل هذه الرعاية مقياسا أساسيا للإيمان والتقوى. وشدد على أن هذا الفهم العميق للعلاقة الزوجية هو ما يعزز الترابط الأسري ويحقق السكينة والمودة بين الزوجين، في إطار من الاحترام المتبادل الذي يحمي كرامة الطرفين ويصون حقوق كل منهما.

أهداف البرنامج في اكتشاف المواهب القرآنية

يهدف برنامج "دولة التلاوة" بشكل أساسي إلى اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها بشكل مهني، وذلك من خلال إحياء المدرسة المصرية الأصيلة في فنون تلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده. وتسعى الجهة المنظمة، وزارة الأوقاف، من خلال هذا المسلسل الكبير إلى تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله الكريم، والحفاظ على مكانة مصر الرائدة في فنون التلاوة القرآنية التي تشتهر بها عبر التاريخ.

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وأكدت وزارة الأوقاف أن البرنامج يأتي في إطار جهودها المستمرة لاكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، والمساهمة الفاعلة في بناء الإنسان المصري وتعزيز مكانة القرآن الكريم في المجتمع المصري. كما تهدف الجهات المنظمة إلى نشر ثقافة التلاوة المتقنة والتدبر والعمل بآياته، مما يسهم في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية بين شرائح المجتمع المختلفة، خاصة الشباب منهم الذين يشكلون العمود الفقري للمجتمع.

مواعيد البث والقنوات الناقلة للمسابقة

تُعرض حلقات برنامج "دولة التلاوة"، بما فيها الحلقة الرابعة التي شارك فيها المتسابق محمود الإمام، في تمام الساعة التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مما يضمن حضورا مشاهدا واسع النطاق. ويمكن للجمهور متابعة الحلقات عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، بالإضافة إلى المنصة الرقمية WATCH IT، مما يتيح للجميع فرصة متابعة المنافسة بين المتسابقين والوقوف على تقييمات لجنة التحكيم.

وتستمر المنافسة في فرعي الترتيل والتجويد، حيث يتنافس الشباب على إبراز مهاراتهم القرآنية والحصول على الدعم والرعاية اللازمة لتطوير مواهبهم. ويحرص مصطفى حسني ولجنة التحكيم على تقديم ملاحظات فنية وروحية دقيقة للمتسابقين، بهدف رفع مستواهم الفني والديني، والمساهمة في خريج جيل من القرّاء القادرين على نشر رسالة القرآن الكريم بطريقة مؤثرة واحترافية، مما يعكس جودة الأداء المصري على الساحة القرآنية.