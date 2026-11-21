الداعية مصطفى حسني يكشف عن منهج تربوي يعتمد على التشجيع وعدم الانتقام خلال برنامج دولة التلاوة، مع شرح أهداف البرنامج ودور وزارة الأوقاف في رعاية المواهب القرآنية.

خلال الحلقة الثالثة من الموسم الثاني ل برنامج دولة التلاوة ، قدم الداعية مصطفى حسني ، عضو لجنة تحكيم البرنامج، رؤية تربوية عميقة استندت إلى مبادئ الدين الإسلامي لتعليم الأبناء. وتناول حسين في تدخله النقدي لقراءة المتسابق مصطفى حمودة ، الآليات النفسية والدينية الصحيحة للتعامل مع أخطاء الأبناء، مؤكداً أن دور الأب لا يقتصر على العقاب بل يتعداه إلى التوجيه الصائب.

منهجية التشجيع وعدم الانتقام في تربية الأبناء

أوضح مصطفى حسني أن التعامل مع الابن يجب أن ينطلق من مبدأ التشجيع عند حسن السلوك والعقاب التربوي عند الخطأ. ولفت إلى أهمية أن يمسك الوالد زمام الأمر ولا يتحول إلى شخصية انتقامية عند وقوع الخطأ، بل عليه أن يعلم ابنه ويقومه دون أن يفقد دوره التربوي. وشدد على أن نسيان دور الأب أو المعلم لا يؤدي إلا إلى الإحباط والانتقامية، مما يضر بعلاقة الثقة بين الطرفين.

Also read «ادفع إيجارًا وامتلك شقتك».. ياسر قورة يكشف تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتمليك

الاستشهاد بنهج سيدنا إبراهيم الخليل

استشهد الداعية مصطفى حسني بنهج سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما قال: فمن تبعني فإنه مني. وأكد أن هذا النص القرآني يسلط الضوء على استمرار المسؤولية تجاه الأبناء حتى بعد الكبر. مبيناً أن الالتزام بهذا الدور لا يعني القسوة، بل هو وسيلة لتصحيح الخطأ والحفاظ على الرابطة الأسرية. كما أشار إلى أن الحفاظ على هذا الدور يجعل العملية التربوية قائمة على الحكمة وليس على الثأر.

Advertisement

أهداف برنامج دولة التلاوة ووزارة الأوقاف

يُعد برنامج دولة التلاوة مشروعاً قومياً يستهدف اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها بشكل احترافي. ويهدف البرنامج إلى إحياء المدرسة المصرية الأصيلة في فنون تلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده. وتحرص وزارة الأوقاف من خلال هذا البرنامج على بناء الإنسان وتعزيز مكانة كتاب الله في المجتمع، بالإضافة إلى نشر ثقافة التدبر والعمل بآيات القرآن الكريم بين مختلف شرائح المجتمع.

تفاصيل البث والجوائز والمسابقات

تُعرض حلقات برنامج دولة التلاوة في تمام الساعة التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. ويمكن للمشاهدين متابعة المنافسات عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، بالإضافة إلى منصة WATCH IT الرقمية. وتتنافس الفرق في فرعي الترتيل والتجويد، مما يسهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله والحفاظ على ريادة مصر في هذه الفنون الإسلامية العريقة.