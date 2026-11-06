مصطفى بكري يشيد بتضحيات حرس الحدود بعد استشهاد ضابطين في الصحراء الشرقية

أكد مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار أن القوات المسلحة تقدم رجالها فداءً للوطن، عقب استشهاد ضابطين من حرس الحدود في الصحراء الشرقية.

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة تقدم رجالها فداءً لحماية الوطن، وذلك خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد. جاء حديثه بعد إعلان المتحدث العسكري عن استشهاد ضابطين من حرس الحدود خلال مواجهة مسلحة في مناطق العمليات بالصحراء الشرقية.

وأوضح مصطفى بكري أن الحادث يمثل تطورًا أمنيًا بالغ الخطورة، إذ وقعت المواجهة مع عناصر إجرامية متورطة في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب. وتناول الإعلامي المصري الواقعة في سياق أوسع يتعلق بحماية الدولة وأمنها، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه تحديات متعددة.

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تفاصيل المواجهة المسلحة مع عناصر التنقيب عن الذهب

أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد عتمان استشهاد العقيد أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدم أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود العاملة بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

ووقعت المواجهة خلال عمليات أمنية استهدفت عناصر إجرامية تمارس التنقيب غير المشروع عن الذهب. وأشار بكري إلى أن هذه العمليات تجري في مناطق بالصحراء الشرقية، وهي مناطق تتطلب يقظة مستمرة من قوات حرس الحدود لمواجهة أنشطة التعدين المخالفة.

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رؤية مصطفى بكري حول استقرار الدولة وقيادتها

ادعى مصطفى بكري وجود مؤامرة خارجية تستهدف إسقاط الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن الرئيس يقف حجر عثرة أمام تحقيق أهداف تلك الجهات. وهذا الطرح يعبر عن رأي بكري الشخصي ولم يصدر عن جهة رسمية في المادة المصدر.

وقال بكري إن المصريين أدركوا معدن الرئيس عبد الفتاح السيسي الأصيل، مشيرًا إلى أن الرئيس واجه أزمات وتحديات عديدة وخرج منها أكثر صلابة. وأضاف أن حجم المشكلات التي مرت بها البلاد كشف، بحسب تعبيره، عن قدرة الرئيس على التعامل معها.

وذكر بكري أن اللواء رأفت شحاتة تحدث معه يوم 5 يوليو 2013، أي بعد نجاح ثورة 30 يونيو بيومين، وأخبره أن الرئيس السيسي تحدى الضغوط الخارجية وانحاز إلى الشعب الذي رفض حكم جماعة الإخوان.

وأوضح بكري أن جماعة الإخوان سعت خلال فترة وجودها في الحكم إلى إقصاء الجميع، وأن محمد مرسي أعلن ما وصفه بالانقلاب الدستوري في نوفمبر 2012، وأن عبد الفتاح السيسي تواصل معه آنذاك وحذره من خطورة الأمر، وصولًا إلى أحداث 30 يونيو.

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دعوة إلى التمسك بالاستقرار ومواجهة الشائعات

شدد مصطفى بكري على أن عبد الفتاح السيسي يعمل منذ اليوم الأول لانتخابه على حماية الدولة، مشيرًا إلى وجود ثوابت وخطوط حمراء لا يمكن التفريط فيها. واعتبر أن الحملات الممنهجة ضد الوطن والقيادة تستهدف إحياء الخلايا النائمة وإشعال الفوضى.

وأردف بكري أن هناك خطة يجري الإعداد لها، بحسب زعمه، لإجبار أي قيادة مقبلة على إخراج عناصر جماعة الإخوان من السجون وإعادتهم إلى المشهد السياسي. ولم تقدم المادة المصدر تفاصيل إضافية عن الجهات المعنية بهذه الخطة.

واختتم مصطفى بكري حديثه بدعوة المصريين إلى التمسك باستقرار الدولة وعدم الالتفات إلى حملات اللجان الإلكترونية، محذرًا من الخوف منها أو من الليبراليين الجدد. وأكد ضرورة الحفاظ على الوطن ومواصلة مسيرة التنمية واستكمال برنامج العمل.