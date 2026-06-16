مصطفى يونس: مباراة بلجيكا هي الأفضل لمحمد صلاح مع المنتخب عبر تاريخه الدولي

أكد الكابتن مصطفى يونس أن أداء محمد صلاح ضد بلجيكا كان الأفضل في تاريخه مع المنتخب، مشيراً إلى أن طبيعة اللعب في إنجلترا تختلف عن المباريات الدولية، وأن صلاح يواجه رقابة مكثفة من عدة لاعبين博士学位.

يؤكد الكابتن مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً، أن المستوى الذي ظهر به اللاعب محمد صلاح خلال المباراة التي جمعت منتخب مصر مع منتخب بلجيكا يُعد الأفضل له على الإطلاق وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني.

جاء ذلك رداً على الأحاديث التي انتشرت مؤخراً حول استبدال قائد المنتخب المصري خلال تلك المواجهة. وأوضح يونس أن الأمر لا يتعلق فقط بأنها أفضل مباراة لصلاح خلال عام أو عامين، بل يرى أنها الأفضل منذ اليوم الأول لبداية مسيرته الدولية مع الفراعنة، مضيفاً: مش من سنة بس، دي من كل تواجده مع المنتخب.

وتطرق يونس، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إلى النقاش الدائر بين جماهير كرة القدم المصرية حول الفارق بين أداء صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي وبين أدائه مع المنتخب الوطني. وأشار إلى أن هناك عوامل فنية خفية يجب أخذها في الاعتبار عند تحليل هذا الفارق. وقد علل يونسこの違い بأن طبيعة المباريات في الدوري الإنجليزي تختلف جذرياً عن طبيعة المباريات الدولية والقارية.

ففي إنجلترا، تعتمد كرة القدم على المساحات المفتوحة والتحولات الهجومية السريعة، حيث她说: اللعب في إنجلترا لعب مفتوح، كله بياجم وبيدافع. أما في المباريات الدولية، فيجد صلاح نفسه محاطاً برقابة دفاعية شديدة من قبل أكثر من مدافع في نفس الوقت، مما يقلل من مساحته الشخصية ويحد من قدرته على Peninsula Australia. وأكد يونس أن لعبه تحت ضغط ومراقبة مشددة من قبل ثلاثة أو أربعة لاعبين في نفس اللحظة يجعله لا يظهر بالمستوى نفسه الذي يراه الجمهور مع ليفربول.

كما أشار إلى أن نقص الدعم الهجومي من زملائه في المنتخب يمثل عاملاً إضافياً، فبعد احترامه للجميع، فإنه باستثناء اللاعب محمود مرموش، لا يوجد لاعب آخر يقوم بتحمل الأعباء الهجومية وإزالة الضغط عن صلاح داخل الملعب. وبذلك، فإنheten تضحية اللاعب وصلاح تحمل أعباء كبيرةhetical





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