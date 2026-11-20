حارس مرمى الأهلي المصري مصطفى شوبير ينفي شائعات انتقاله ويؤكد تمسك النادي بخدماته، معرباً عن رغبته في الاحتراف الأوروبي مستقبلاً.

كشف حارس مرمى النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر مصطفى شوبير ، عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة العلاقة التنافسية مع زميله محمد الشناوي على مركز الحراسة الأول للفريق. كما أوضح الموقف الرسمي للنادي الأحمر تجاه العروض الأوروبية التي تلقاها، معللاً رفض النادي لخروجه بأنه يعود لضرورة الحفاظ على تماسك الفريق لتحقيق البطولات.

طبيعة المنافسة النفسية مع زميل الفريق

وصف مصطفى شوبير طبيعة المنافسة الموجودة داخل فريق النادي الأهلي بأنها أمر طبيعي ومعتاد بالنسبة لحراس المرمى المحترفين. وأشار الحارس المصري إلى أنه حتى عندما يقدم أداءً متميزاً في التدريبات، فإنه يحتاج إلى الصبر والانتظار إذا كان الحارس الآخر في حالة جيدة. وأكد أن احترام المستوى العالي للحارس المنافس هو جزء أساسي من العملية الرياضية، مؤكداً أن هذا السيناريو لا يحدث في نادٍ واحد بل يكرر نفسه في جميع الأندية الكبرى حول العالم.

Also read موعد صرف تموين ديسمبر 2026 وقيمة الدعم لكل بطاقة

وأضاف شوبير أن الجانب النفسي يتطلب من اللاعب عدم فقدان الحماس أو الانزلاق نحو الإحباط. نصح الحارس الزملاء في نفس مركزه بالحفاظ على قوتهم الذهنية والجسدية من خلال الالتزام الصارم بالتدريبات وممارسة الرياضة في الصالة، بالإضافة إلى الاهتمام الشديد بنظامهم الغذائي. شدد على ضرورة أن يتذكر اللاعب دائماً الهدف من هذا الجهد المستمر، وهو الاستعداد التام لفرصة اللعب التي قد تأتي في أي لحظة، مما يتطلب البقاء في أعلى مستويات التركيز والجاهزية.

الاهتمام باللياقة والروح المعنوية

أوضح مصطفى شوبير أن غياب المشاركة الرسمية قد يكون صعباً نفسياً، لكنه يرى فيه فرصة لتعزيز الذات. لفت النظر إلى أن فقدان الحماس قد يؤدي حتماً إلى تراجع في بذل المجهود أثناء التدريبات اليومية أو في الجلسات الرياضية المخصصة، مما يؤثر سلباً على الحالة العامة للاعب. شدد على أن الحارس الجيد هو من يحول فترة الانتظار إلى وقت من التطوير الذاتي المستمر، لضمان عدم فقدان اللياقة البدنية أو التركيز الذهني أثناء الانتظار.

Advertisement

الهدف الأوروبي ورفض النادي للخروج

كشف مصطفى شوبير عن طموحه الشخصي الذي يهدف إليه في مسيرته الرياضية، مشيراً إلى أنه يرغب بشدة في خوض تجربة الاحتراف في الدوري الأوروبي. وأوضح أن هذا الحلم كان موجوداً بالفعل، حيث تلقى خلال الفترة الماضية عروضاً حقيقية من أندية أوروبية، منها عرض كبير من أحد الأندية الإيطالية الجيدة. إلا أن هذه العروض لم تجد طريقها للتحقيق بسبب موقف الإدارة من القرار.

فسر مصطفى شوبير موقف النادي الأهلي من خلال الإشارة إلى أن الموسم الماضي لم يكن جيداً بما يكفي بالنسبة للإدارة، مما جعل النادي مصمماً على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء. أكد أن الإدارة رأت أن الحل يكمن في الحفاظ على قوام الفريق وعدم تشتيت طاقاته، رغبةً منهم في محاولة الفوز بكل البطولات المتاحة. وأوضح أن هذا القرار جاء لضمان الاستقرار والنجاح في المنافسات المحلية والقارية، بدلاً من المخاطرة بتجربة خارجية في وقت حرج.

مستقبل شوبير مع النادي الأحمر

ختاماً، أعرب مصطفى شوبير عن تقبله الكامل لقرار الإدارة، مشيداً بأن النادي هو بيته الحقيقي الذي يعتز به. قال إنه يتفهم تماماً أسباب رفض الرحيل ويوافق على رؤية الفريق يحاول انتزاع الألقاب. توقع شوبير أن يكون الموسم القادم رائعاً للفريق، معبّراً عن أمله في الاستمرار في تقديم الأفضل، مع الإقرار بأن المستقبل قد يحمل مستقبلاً ما تغيرات مختلفة في مساره الرياضي، لكنه حالياً ملتزم تماماً بخدمة النادي.