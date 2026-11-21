الداعية مصطفى حسني يشيد بأداء محمود هاشم في برنامج دولة التلاوة، مشيراً لتطور علاقة الإنسان بالقرآن، مع تفاصيل الجوائز والمراحل النهائية للمسابقة.

أكد الداعية مصطفى حسني أن الارتباط بكتاب الله ليس ثابتاً، بل هو رحلة عمر تمتد طوال حياة الإنسان، مشيراً إلى أن التلاوة المستمرة والتدبر يجعل المصحف جزءاً أصيلاً من قلب القارئ.

تطور العلاقة الروحية مع القرآن الكريم

أوضح مصطفى حسني أن العلاقة مع القرآن تتطور تدريجياً مع مرور الزمن، ولا تتوقف عند مرحلة معينة، بل تزداد عمقاً وارتباطاً كلما أمعن الإنسان في القراءة والتدبر.

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وأشار عضو لجنة تحكيم برنامج "دولة التلاوة" إلى أن الله يحب أن يرى هذه العلاقة تتطور لدى العبد بشكل مستمر، مما يجعله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته عند لقائه.

تقييم محمود هاشم وارتباط العلم بالرحمة

جاءت تصريحات الداعية مصطفى حسني خلال تعليقه على أداء المتسابق محمود هاشم في الحلقة الرابعة من الموسم الثاني للمسابقة، حيث أشاد بصوته قائلاً: "متعتنا ربنا يكرمك".

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وأكد حسني أن زيادة العلم والخبرة تجعل الإنسان أكثر إدراكاً لحجم جهله، مشيراً إلى أن العالم كلما اتسعت معارفه أدرك ما ينقصه، مما يجعله أكثر رحمة بالتلاميذ وقدرة على تبسيط المعلومات.

تفاصيل الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة

انطلق الموسم الثاني من برنامج "دولة التلاوة" يوم 13 نوفمبر الجاري عبر قنوات مجموعة الحياة وCBC والناس، بعد أن تقدم للمسابقة نحو 25 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.

وتأهل من بين هؤلاء المتقدمين 32 متسابقاً فقط للمنافسة خلال 6 مراحل متتالية، في إطار سعي البرنامج لاكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها إحياءً للمدرسة المصرية الأصيلة في الترتيل والتجويد.

الجوائز المالية والفنية للمنافسة النهائية

من المقرر أن يتأهل 5 متسابقين إلى الحلقة النهائية، حيث سيتم اختيار فائز في فرع الترتيل وآخر في فرع التجويد، ليحصل كل منهما على جائزة مالية بقيمة مليون جنيه مصري.

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تشمل الجوائز أيضاً تسجيل المصحف الشريف بصوت الفائزين وإذاعته عبر قناة "مصر قرآن كريم"، بالإضافة إلى فرصة إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، وسط تصويت الجمهور عبر رمز QR Code.