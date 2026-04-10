مصطفى بكري: مصر لعبت دورًا محوريًا في دعم غزة وجهودها حظيت بإشادة دولية

أكد الإعلامي مصطفى بكري على الدور المحوري لمصر في دعم قطاع غزة خلال الحرب، مشيدًا بجهودها الإنسانية والسياسية، وموضحًا حجم المساعدات التي قدمتها، ومشيراً إلى إشادة دولية بدورها في التهدئة، و مؤكداً على دورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن جمهورية مصر العربية لعبت دورًا محوريًا وأساسيًا في دعم قطاع غزة خلال فترة الحرب، رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة، مشددًا على أن الدولة ال مصر ية تحملت مسؤولياتها الإنسانية والسياسية بشكل كامل تجاه الأشقاء ال فلسطين يين.

وخلال حديثه في برنامجه 'حقائق وأسرار' على قناة صدى البلد، أشار بكري إلى أن البعض حاول التقليل من الدور المصري أو التشكيك فيه، متسائلاً باستنكار: 'لماذا المزايدة على دور مصر؟ في كل أزمة، مصر حاضرة، وتلعب دورًا حاسمًا في التهدئة، ومع ذلك، يظهر من يشكك في ذلك'. وأوضح بكري أن مصر نجحت في إدخال أكثر من 70% من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من الظروف الصعبة والمعقدة التي فرضتها الحرب، مؤكدًا أن هذا الرقم الضخم يعكس حجم الجهد الكبير الذي بذلته الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة. وأضاف بكري أن هناك اتهامات باطلة تم تداولها بشأن قيام مصر بحصار معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية، ولكن الوقائع والأحداث أثبتت عكس ذلك تمامًا، حيث تبين أن الاحتلال الإسرائيلي هو من كان يعرقل فتح المعابر ويمنع وصول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، الأمر الذي يعكس مدى الدعم المصري المتواصل والمتفاني للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق. وتطرق الإعلامي مصطفى بكري إلى أهمية قرار الحكومة المصرية بتمديد ساعات العمل للمحلات التجارية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، معتبرًا أن هذا القرار يفتح الباب أمام انتعاش تجاري واقتصادي واسع النطاق، ويعزز من حركة السوق المصري، ويخدم المصالح الاقتصادية للمواطنين والتجار على حد سواء، مشيرًا إلى أن مراجعة القرارات وتعديلها أمر طبيعي وصحي، ولا يمثل أي عيب، بل على العكس، يعكس مرونة الحكومة واستجابتها لمتطلبات وتحديات الواقع. وأشار بكري إلى أن الدور المصري لم يقتصر على إدخال المساعدات الإنسانية فحسب، بل امتد ليشمل جهودًا دبلوماسية وسياسية كبيرة ومكثفة في التهدئة ووقف إطلاق النار، من خلال التواصل المكثف مع الأطراف المعنية والأطراف الفاعلة في المنطقة والعالم، بهدف الوصول إلى حلول سلمية ووقف التصعيد العسكري. ولفت بكري إلى أن هذه الجهود الدبلوماسية والسياسية التي بذلتها مصر حظيت بإشادة دولية واسعة، حيث وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على دورهم المحوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة. واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن جمهورية مصر العربية ستظل دائمًا لاعبًا رئيسيًا ومؤثرًا في المنطقة، وأن تحركاتها وقراراتها تستهدف بالأساس الحفاظ على الأمن القومي العربي، وتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في واحدة من أكثر مناطق العالم توترًا واضطرابًا، مؤكدًا على التزام مصر الثابت بمناصرة القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية





