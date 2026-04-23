مصطفى بكري ينتقد أسعار الحفلات الغنائية الباهظة ويحذر من تفاقم الفجوة الطبقية

الإعلامي مصطفى بكري يعلق على الجدل الدائر حول أسعار تذاكر الحفلات الغنائية التي وصلت إلى مليون جنيه، مؤكداً أنه لا يعارض الفن لكنه يحذر من تأثير ذلك على الفجوة الطبقية في المجتمع.

أثار الإعلامي مصطفى بكري جدلاً واسعاً بتعليقه على الأسعار الباهظة لتذاكر بعض الحفلات الغنائية الأخيرة، والتي وصلت قيمة التذكرة الواحدة في بعض الحالات إلى مليون جنيه مصري.

وأكد بكري، خلال برنامجه التلفزيوني الشهير «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أنه لا يعارض الفن والإبداع بأي شكل من الأشكال، بل يعتبرهما ركيزتين أساسيتين للقوة الناعمة لمصر وواجهة حضارية تعكس ثقافة وتاريخ البلاد. ومع ذلك، حذر بكري من أن هذه الأسعار المرتفعة قد تؤدي إلى تفاقم الفجوة الطبقية في المجتمع، وتعميق الشعور بالإحباط والظلم لدى شرائح واسعة من المواطنين الذين يعانون من صعوبات معيشية يومية.

وأشار إلى أن هذه الحفلات، رغم أنها قد تمثل متعة للبعض، إلا أنها في الوقت ذاته تكشف عن واقع مؤلم يتمثل في التفاوت الشديد في الدخول والمستويات المعيشية بين مختلف فئات المجتمع. وتطرق بكري إلى المفارقة الصارخة التي شهدها المجتمع في الفترة الأخيرة، حيث تزامن طرح النائب محمد سمير البلتاجي بمقترح يهدف إلى جمع تبرعات من الأثرياء بقيمة مليون جنيه لدعم الاقتصاد الوطني وسداد جزء من الديون الخارجية، مع الإعلان عن حفل غنائي تتجاوز أسعار تذاكره نفس المبلغ.

وأوضح أن هذا التزامن أثار سخرية واستياءً لدى الكثيرين، حيث رأى البعض في ذلك تناقضاً صارخاً، وتساءلوا عن أولويات المجتمع وقيمه. وأضاف أن البعض انتقد فكرة دعم الدولة، بينما أسرع آخرون إلى حجز تذاكر الحفل الغنائي بنفس المبلغ، مما يعكس تحولاً في الأولويات لدى البعض، وتفضيل المتعة والترفيه على المسؤولية الاجتماعية.

وأكد بكري أنه ليس ضد من يملك المال وينفقه كما يشاء، فهذا حقه الشرعي والقانوني، لكنه يرى أن الاستفزاز الحقيقي يكمن في حدوث ذلك في بلد يعاني فيه الملايين من ارتفاع أسعار الأدوية، وصعوبة الحصول على سكن مناسب، وارتفاع فواتير الكهرباء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم، والتي أصبحت تعتبر من الكماليات بالنسبة للكثيرين. وأشار إلى أن سعر كيلو اللحم أصبح يعامل معاملة الذهب، مما يعكس مدى الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري.

واختتم الإعلامي مصطفى بكري تعليقه بتصوير واقعي ومؤثر للمشهد الاجتماعي، قائلاً إن هناك شريحة من المواطنين إذا امتلكت مليون جنيه فإنها تفكر في سداد ديونها، أو تزويج ابنتها، أو فتح مشروع صغير يوفر لها دخلاً مستداماً، أو شراء شقة صغيرة لتأمين مستقبلها. بينما هناك شريحة أخرى إذا امتلكت نفس المبلغ فإنها تفكر في حجز طاولة قريبة من المسرح في الحفل الغنائي، أو التقاط صورة شخصية مع الفنان المفضل، أو شراء مشروب باهظ الثمن، أو الحصول على موقف سيارة مميز.

وأكد أن هذا التباين الصارخ يعكس حالة من الانقسام الاجتماعي والثقافي، ويطرح تساؤلات حول القيم والأولويات التي تحكم المجتمع. وشدد على ضرورة معالجة هذه الفجوة الطبقية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص متساوية للجميع، حتى يتمكن الجميع من العيش بكرامة وأمان. كما دعا إلى ضرورة التوعية بأهمية المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع الأثرياء على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، ومساعدة المحتاجين، بدلاً من إنفاق أموالهم على الكماليات والترفيهات الباهظة





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines