مصطفى مدبولي يتفقد معرض الدقهلية الدائم لخفض أسعار السلع الأساسية

رئيس الوزراء يفحص معرضًا دائمًا في الدقهلية يهدف لتثبيت الأسعار وتقليل الأعباء عن المواطنين عبر تعاون الوزارة والقطاع الخاص في توفير سلع أساسية بنسب خصم تصل إلى 30%.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، معرض الدقهلية الدائم للسلع الغذائية والاستراتيجية، في جولة ميدانية استهدفت رصد آليات توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة. يأتي هذا التقييم ضمن جهود الحكومة المستمرة لضبط الأسواق ومنع المضاربات، لضمان وصول السلع الاستراتيجية بشكل مباشر وفاعل للشريحة الأوسع من المواطنين في مختلف المحافظات.

آليات تنظيم أسعار السلع في المعارض

يُعد المعرض الدائم نموذجًا استراتيجيًا للتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، والحكومة المحلية، والقطاع الخاص، بهدف تثبيت الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية. يستهدف هذا النموذج التوسع في إقامة معارض دائمة ومنافذ سلعية متنوعة في مختلف المحافظات، وليس الاكتفاء بالعروض الموسمية، مما يضمن استمرارية إتاحة السلع بكميات مناسبة على مدار العام.

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يعمل هذا العرض المشترك على زيادة حجم المعروض في الأسواق، وتوفير تنوع أكبر في المنتجات، بما يعزز المنافسة الإيجابية ويحد من الممارسات الاحتكارية التي قد ترتفع بسببها الأسعار بشكل غير مبرر. وقد أكدت وزارة التموين أن هذه المبادرة تُعتبر من الآليات الفعالة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار المفاجئة.

الجهات المشاركة وتنوع المعروضات

يشمل المعرض الذي تفقده رئيس الوزراء participation شركة قابضة للصناعات الغذائية من خلال شركات تابعة مثل مصر للزيوت والصابون، ومضارب الدقهلية، والعامة لتجارة الجملة. كما يشارك القطاع الخاص والغرفة التجارية عبر 13 عارضًا، مما يعكس تكاملًا مؤسسيًا واسع النطاق. وتتنوع السلع المعروضة لتشمل الأرز، والمكرونة، والبقوليات، والزيوت، ومنتجات الألبان، واللحوم، والأسماك، والخضروات، والفواكه.

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تتراوح تخفيضات الأسعار في هذا المعرض بين 15% و30% مقارنة بالأسعار السائدة، مما يوفر راحة ملحوظة للأسر ذات الدخل المحدود. كما تم عرض باكية "سوبر توفير" التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التي تقدم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، إلى جانب منفذ المحافظة لتوزيع الخبز الذي يعمل من الساعة العاشرة صباحًا بحد أقصى 40 رغيفًا لكل مواطن.

تطبيقات ذكية ومبادرات مجتمعية

شهدت الجولة تفقد منفذ اللحوم التابع لجمعية "مواطنون ضد الغلاء"، ومنفذي الأسماك والخضر والفاكهة المزود بشاشة عرض إلكترونية رسمية لتحديث الأسعار يوميًا. يهدف هذا التحديث الفوري للسعر إلى ضمان الشفافية المطلقة وتمكين المواطنين من الاطلاع على الأسعار الحقيقية بشكل واضح ومباشر، مما يقضي على الغموض الذي قد يساء استغلاله.

أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن مثل هذه المعارض، خاصة في القرى، تسهم في توفير الاحتياجات بأسعار مخفضة للغاية. وأشار إلى أهمية استمرار visits اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، للمعرض واهتمامه المباشر بتخفيض الأسعار، مما يعكس حرص القيادة المحلية على متابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية على أرض الواقع.

إحصائيات المنظومة التموينية في الدقهلية

كشف المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، عن ضخامة الدعم المقدم، حيث تخدم المنظومة نحو 5 ملايين و56 ألفًا و446 مستفيدًا عبر مليون و818 ألفًا و983 بطاقة تموينية. كما تشمل منظومة الخبز 1822 مخبزًا تنتج حوالي 20 مليون رغيف يوميًا، باستهلاك 1500 طن قمح، مدعومة بـ8 مطاحن و5 صوامع و31 شونة لتخزين الحبوب.

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تُصرف السلع بمتوسط قيمة مالية تبلغ 227 مليون جنيه شهريًا عبر 2651 تاجرًا تموينيًا و602 منفذ لمشروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى 14 سيارة متنقلة. كما تهدف المبادرة الحالية لتوفير 30 سلعة بتخفيضات وأسعار ثابتة لمدة 6 أشهر، مما يضمن استقرارًا طويل الأمد في أسعار المواد الغذائية الأساسية للمواطن المصري.