مصطفى عبده يهاجم إمام عاشور وزيزو بعد فوز الأهلي على سموحة

انتقد مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، أداء إمام عاشور وأحمد سيد زيزو بشدة بعد فوز الأهلي على سموحة في الدوري المصري، واصفاً أداءهما بالضعيف ومنحهم تقييمات متدنية. هذا يأتي في سياق استعداد الأهلي لمواجهة بيراميدز المرتقبة.

فتح مصطفى عبده ، نجم النادي الأهلي السابق، النار على ثنائي الفريق إمام عاشور و أحمد سيد زيزو ، وذلك عقب فوز الأهلي المثير على سموحة بنتيجة 2-1 في الدوري. انتقد عبده أداء اللاعبين بشدة، معتبراً أن مستواهما لا يرقى إلى مستوى الطموحات. في تصريحات تلفزيونية حادة، وصف عبده أداء إمام عاشور بأنه 'لا يليق على الإطلاق'، ومنحه تقييماً صفرياً من عشرة. أما بالنسبة لزيزو، فقد اعتبر عبده أن أداءه 'أقل من صفر' ووصفه بأنه 'لم يظهر في المباراة اليوم، ولم يكن له أي دور على الإطلاق'.

هذه التصريحات جاءت بعد فوز الأهلي على سموحة في مباراة شهدت إثارة كبيرة. المباراة التي جرت يوم السبت على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1. هذا الفوز كان مهماً للأهلي، حيث ساهم في استعادة الفريق لانتصاراته في مرحلة حسم الدوري، مما انعش آماله في المنافسة على لقب الدوري. بالرغم من الفوز، لم يخفِ عبده استيائه من أداء بعض اللاعبين، معتبراً أن هناك حاجة لتحسين الأداء بشكل عام. ويأتي هذا الانتقاد في وقت حرج بالنسبة للأهلي، حيث يسعى الفريق لتحقيق لقب الدوري وتعزيز مكانته كأحد أبرز الأندية في مصر وأفريقيا. التوتر واضح في صفوف الفريق، خاصة مع اقتراب المباريات الحاسمة في الدوري. يعكس هذا الانتقاد أيضاً الضغط المتزايد على اللاعبين، حيث يطالب الجمهور والإعلام بمستويات أفضل وأداء أكثر إقناعاً. يتوقع أن تؤثر هذه التصريحات على معنويات اللاعبين، خاصة إمام عاشور وزيزو، مما قد يستدعي تدخل الجهاز الفني لإعادة الثقة للاعبين. في سياق متصل، يستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام بيراميدز في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري مرحلة التتويج. هذه المباراة ستكون حاسمة للفريق، حيث سيتعين عليه تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب. موعد المباراة هو مساءً على ملعب استاد الدفاع الجوي، مما يزيد من أهميتها وجاذبيتها للجماهير. المباراة ستشهد بالتأكيد صراعاً شرساً بين الفريقين، خاصة بعد التصريحات الأخيرة. الأهلي يسعى لتحقيق الفوز، بينما يطمح بيراميدز في تحقيق نتيجة إيجابية. مباراة الأهلي وبيراميدز ستكون اختباراً حقيقياً لقدرات الفريقين، وستحدد إلى حد كبير مسار المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم. المباراة ستكون فرصة للاعبين لإثبات الذات والرد على الانتقادات الموجهة إليهم. الأهلي مطالب بتقديم أداء قوي ومقنع، بينما يجب على بيراميدز استغلال أي فرصة لتحقيق الفوز. يمثل هذا اللقاء تحدياً كبيراً للفريقين، حيث يتوقع أن يشهد منافسة قوية وندية عالية. المباراة ستكون محط اهتمام الجماهير المصرية والعربية، نظراً لأهميتها الكبيرة وتأثيرها على ترتيب الدوري





