مصطفى فتحي لاعب بيراميدز يوضح أسباب نجاح الفريق تحت قيادة المدرب ماكورينا ويؤكد أن المنافسة على الدوري المصري لا تزال مفتوحة رغم تألق الفريق.

أكد اللاعب مصطفى فتحي ، نجم فريق النادي الأهلي المصري المعروف بالزمالك سابقاً أو نادي الجونة حالياً ولكن في سياق المقال يبدو أنه يقصد نادي بيراميدز أسيوط (Pyramids FC)، سعادته البالغة بتحقيق فوز مهم لفريقه على منافسه التقليدي الأهلي ، مشيراً إلى أن المنافسة الشرسة على لقب الدوري المصري لكرة القدم لا تزال مفتوحة حتى الآن ولم تحسم بعد.

تحليل أداء بيراميدز في الدوري

أوضح مصطفى فتحي، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر المذاع عبر قناة أون سبورت (On Sport)، أنه يسعى دائماً إلى الاجتهاد في التدريب وتطوير مهاراته الفردية، مضيفاً أنه يشكر الله على هذا التقدم ويمارس تمرين الضربة الخاصة به يومياً لتحسين أدائه الفني.

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وتحدث اللاعب عن أهمية التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران ماكورينا (Laurent Courtois) كعامل تحويلي جذري، حيث ساهم المدير الفني الجديد في تغيير الأجواء الداخلية للفريق من خلال تطبيق مبدأ المساواة التامة بين جميع اللاعبين بغض النظر عن تاريخهم أو مكانتهم.

آمال التتويج بالموسم الحالي

رغم الخسارة التي عانى منها الفريق خلال الموسم الماضي والتي جعلته قريباً من التتويج باللقب، إلا أن اللاعب يرى أن النسخة الحالية من فريق بيراميدز تختلف تماماً، متمنياً النجاح في حصد اللقب هذا العام لتعويض ما فات في المواسم السابقة.

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وأكد أن الحديث عن حسم لقب الدوري المصري قبل انتهاء المسابقة يعتبر أمراً مبكراً، مشيراً إلى أن الفريق خسر المنافسات في السنوات الماضية بسبب تفاصيل صغيرة، لكنه واثق من أن الفريق الحالي قادر على تجنب هذه الأخطاء.

تطلعات اللاعب مع المنتخب الوطني

فيما يتعلق بإمكانية استدعائه لصفوف منتخب مصر الأولمبي أو الأول، أعرب مصطفى فتحي عن ثقته الكاملة في المدرب علي ماهر، مؤكداً أنه سيكون جاهزاً تماماً للتدرب مع المنتخب إذا ما احتاج الجهاز الفني الفني خدماته.

إنجازات الفريق تحت قيادة ماكورينا

كما أشارت التقارير إلى أن المدرب لوران ماكورينا سجل رقماً قياسياً جديداً بعدم هزيمة فريقه بيراميدز أمام نادي الأهلي في آخر خمس مواجهات بينهما، مما يعزز فرص الفريق في استكمال مسيرته الناجحة والوصول بأمان إلى خواتيم بطولة الدوري المصري.