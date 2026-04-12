مصلحة الضرائب المصرية تسعى لتبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز التعاون مع الممولين

في إطار جهودها المستمرة لتحسين النظام الضريبي، تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتسهيل عمليات المحاسبة، من خلال سلسلة من الندوات التثقيفية وتوضيح الإجراءات المتعلقة برد ضريبة القيمة المضافة والإعفاءات الضريبية.

تسعى مصلحة الضرائب المصرية، بقيادة رشا عبد العال ، إلى تعزيز التعاون مع الممولين وتسهيل إجراءات المحاسبة الضريبية، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية. تهدف هذه الجهود إلى تبسيط العمليات الضريبية وتقليل الأعباء على المواطنين والشركات، من خلال تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية وتحصيل الضرائب المستحقة.

وبالرغم من هذه الجهود المبذولة، قد تواجه عمليات المحاسبة بعض التحديات مثل الأخطاء أو التقديرات غير الدقيقة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية لضمان العدالة والشفافية في النظام الضريبي. في إطار هذه المساعي، أطلقت مصلحة الضرائب سلسلة من الندوات التثقيفية، بواقع 12 ندوة خلال أسبوع واحد، بهدف توعية الممولين بحقوقهم وواجباتهم الضريبية، وتوضيح الإجراءات والآليات اللازمة لتسهيل عملية سداد الضرائب والاستفادة من الإعفاءات الضريبية المتاحة. تتناول هذه الندوات جوانب متعددة، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة برد ضريبة القيمة المضافة، وكيفية الاستفادة من الإعفاءات الضريبية على التصرفات العقارية، خاصة تلك المتعلقة بالأقارب من الدرجة الأولى. ويسلط هذا الاهتمام الضوء على التزام مصلحة الضرائب بتحديث وتطوير النظام الضريبي، وتقديم الدعم اللازم للممولين لتمكينهم من الامتثال للقوانين الضريبية. توضح الإجراءات والآليات المتبعة لتخفيض ورد الضرائب على القيمة المضافة، بما في ذلك الحالات التي يحق للممول فيها طلب رد الضريبة، مثل وجود رصيد دائن مستمر لأكثر من ست فترات ضريبية متتالية. وتشمل هذه الإجراءات تحديد المدة الزمنية اللازمة لإتمام عملية رد الضريبة، والتي لا تزيد عن 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. كما توضح الإجراءات التي تتبعها إدارة رد الضريبة عند مراجعة طلبات الرد، سواء في النظام اليدوي أو الإلكتروني، بما في ذلك المدة المخصصة للمراجعة (5 أيام عمل في النظام اليدوي)، والإجراءات المتخذة في حالة عدم استكمال المستندات اللازمة. وتؤكد هذه الإجراءات على التزام المصلحة بالشفافية والعدالة في التعامل مع طلبات رد الضرائب، وحرصها على توفير الوقت والجهد على الممولين، وتسهيل عملية الامتثال الضريبي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines