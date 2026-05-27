مصير حصى رمي الجمرات: آلية التخلص من 1000 طن

تشرح المقالة كيفية تبدء حصى رمي الجمرات بعد أداء المناسك، حيث يتم جمعها وتصفيتها آليًا في قبو جسر الجمرات للتخلص منها ك نفايات، كما تتناول الأحكام الشرعية للرمي وأوقاته وعدد الحصيات، وحكم المتعجل والشروط الواجبة.

تبحث المقالة عن مصير حصى رمي الجمرات أثناء حجاج بيت الله الحرام، حيث يرمي الحج اج في يوم عيد الأضحى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم في أيام التشريق الثلاث يرمون الجمرات الثلاث (الصغرى، الوسطى، والعقبة الكبرى) بسبع حصيات لكل جمرة يوميًا.

بعد الرمي، تسلك الحصى طريقًا آلية للتجميع والتصفية، حيث تتجمع في أحواض أسفل جسر الجمرات على عمق 15 مترًا، وتقوم三个 سيور آلية بجمعها عبر بوابات كهربائية تحكمها آليًا، ثم يتم غربلتها وفصل الحصى عن النفايات الأخرى. تُحمل الحصى بعربات الضواغط وتُ dispose كمخلفات، وتصل الكمية المُتَخلص منها إلى حوالي 1000 طن حسب الإحصاءات الرسمية.

يسلط الضوء على حكمة الرمي كتذكير بعداوة الشيطان، ويوضح الشرع أوقات الرمي وعدد الحصيات الواجبة، ويميز بين الحاج المتعجل الذي يكتفي برمي يومين فقط في منى، ويذكر المخالفات الشائعة والرأي الشرعي فيها. كما يتناول أحكام الرمي للمتعجل والمتأخر، وشرط الرمي من بعد خمسة أذرع، وكيفية القذف والتكبير مع كل حصاة، مع الإشارة إلى جواز رمي النساء الضعيفات ليلة العيد.

يبرز المقال أهمية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير، ويشير إلى انسيابية تنقل الحجاج بين المشاعر وفق خطة التفويج





