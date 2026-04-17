مضيق هرمز تحت الحصار: تداعيات قانونية واقتصادية تهدد استقرار الطاقة العالمي

تحليل معمق لتداعيات الحصار الأمريكي على مضيق هرمز، مع التركيز على خروقات القانون الدولي، وتأثيرات أزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد والمواطنين، ومطالبات بتدخل دولي عاجل. يتضمن آراء خبير قانوني حول أهمية حرية الملاحة في المضائق الدولية.

في ظل تصاعد التوترات الدولية، يفرض الحصار الأمريكي على مضيق هرمز تهديدًا خطيرًا على استقرار أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة عالميًا. لم يعد الأمر مجرد سياسة أو تحرك عسكري، بل يثير تساؤلات معقدة حول تداعياته القانونية والاقتصادية، خاصة وأن المضيق شريان رئيسي لإمدادات النفط والغاز للأسواق الدولية. ومع تزايد حدة الاضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، يتسع قلق العالم بشأن انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي، لا سيما الدول المستوردة للطاقة.

وفي المقابل، تتزايد التساؤلات حول مدى توافق هذه الإجراءات مع قواعد القانون الدولي، وما إذا كانت تمثل سابقة قد تعيد تشكيل ملامح النظام العالمي القائم على حرية الملاحة والتوازنات الدولية. يشير الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، إلى أن الاضطرابات الحادة في أسواق الطاقة الحالية جراء أزمة مضيق هرمز تمثل اختبارًا حاسمًا لمنظومة القانون الدولي، مؤكدًا أن المواطن العادي في مصر وآسيا وأوروبا هو من يدفع الثمن الحقيقي لهذا الصراع على الملاحة. أوضح مهران أن مضيق هرمز كان قبل الأزمة يمر عبره نحو عشرين بالمئة من تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، أي ما يعادل عشرين مليون برميل يوميًا. ووصفت الوكالة الدولية للطاقة ما يجري بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، حيث انخفضت الشحنات العابرة عبر المضيق من عشرين مليون برميل يوميًا في فبراير إلى ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف برميل فقط في بداية أبريل. فيما يتعلق بالموقف القانوني الدولي من الحصار البحري الأمريكي المفروض منذ الثاني عشر من أبريل، أكد الدكتور مهران أن المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أكدت أنه لا يحق لأي دولة إغلاق المضائق الدولية. وأشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تكفل صراحةً حق المرور العابر في المضائق الدولية لجميع السفن دون تمييز، وأن أي انتهاك لهذا الحق يرتب مسؤولية قانونية دولية مباشرة. ولفت إلى أن الفلبين، التي تستورد أكثر من خمسة وتسعين بالمئة من نفطها من الشرق الأوسط، أعلنت حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، بينما وجهت إندونيسيا وفيتنام مواطنيها للعمل من المنزل لتوفير الوقود. وأضاف أن أوروبا تعاني من ثاني أزمة طاقة كبرى لها منذ حرب أوكرانيا، مع احتياطيات غاز تاريخية متدنية عند ثلاثين بالمئة فقط، مما يثبت أن تعطيل الملاحة في المضائق الدولية ليس شأنًا ثنائيًا بين دولتين متحاربتين، بل ضرر جماعي يطال دولاً لا علاقة لها بالصراع. وطالب مهران بتدخل عاجل من مجلس الأمن الدولي لضمان حرية الملاحة في المضائق الدولية، وحماية أمن الطاقة العالمي كمصلحة إنسانية مشتركة تعلو على حسابات الصراع السياسي، محذرًا من أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات الصريحة لقانون البحار يخلق سوابق خطيرة تهدد استقرار منظومة القانون الدولي للأجيال القادمة





