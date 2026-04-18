مضيق هرمز تحت التهديد، حيلة الخاطفة تكشف، ارتفاع أسعار الحديد، واجتماع هام لرئيس الجمهورية لمتابعة المشروعات القومية

تغطية شاملة لأبرز الأحداث والتطورات، بدءاً من حوادث أمنية في مضيق هرمز، مروراً بكشف تفاصيل جريمة اختطاف رضيعة، وصولاً إلى مناقشة الأسباب الاقتصادية لارتفاع أسعار الحديد، وانتهاءً باجتماع موسع للرئيس لمتابعة تقدم المشاريع القومية الكبرى في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.

شهدت الساعات الماضية سلسلة من ال أخبار المتفرقة والمتنوعة، حيث أفادت الأنباء العسكرية بوقوع حادث إطلاق نار من قبل زورقين إيرانيين على ناقلة نفط في مضيق هرمز ، وهو ما يثير قلقاً بشأن أمن الملاحة في هذه المنطقة الحيوية.

في سياق مختلف تماماً، ألقت حادثة اختطاف رضيعة بالحسين الضوء على براعة الخاطفة وحيلتها، حيث كشفت صاحبة فيديو الاستغاثة عن الأساليب الماكرة التي اتبعتها الخاطفة، والتي شملت طلب شراء اليانسون كذريعة لاختطاف الرضيعة، مما يبرز الحاجة إلى مزيد من اليقظة الأمنية والتوعية المجتمعية بمثل هذه الجرائم. على الصعيد الاقتصادي، عادت قضية أسعار الحديد لتتصدر المشهد، حيث أعلن رئيس شعبة مواد البناء عن أن الزيادة الأخيرة التي تجاوزت 3000 جنيه للطن تعود بشكل أساسي إلى رسوم حماية البلت، مما يضع ضغوطاً إضافية على قطاع البناء والتشييد وربما ينعكس على أسعار العقارات. وفي تطور هام على صعيد المشروعات القومية، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً مع قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من المستشارين الماليين والهندسيين للقوات المسلحة. استعرضت وزيرة الإسكان، المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، محاور عمل وخطة الوزارة، مع التركيز على التوسع في برامج الإسكان المختلفة. وقد شمل العرض تفاصيل حول الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في المحافظات، وتقدم مبادرة 'سكن كل المصريين'، بالإضافة إلى تفاصيل برنامجي الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والذي يستهدف إنشاء حوالي 220 ألف وحدة، وبرنامج الإسكان الفاخر لإنشاء حوالي 130 ألف وحدة. كما أشارت الوزيرة إلى إطلاق المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات إسكان محدودي الدخل، بواقع 17 ألف وحدة في ثماني مدن جديدة. وفي سياق متصل، تابع الرئيس خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع 'حياة كريمة'، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العام الجاري، وتوجيه الأولوية في المرحلة الثانية لإنشاء محطات الصرف الصحي. كما تناول الاجتماع مستجدات مشروعات 'التجلي الأعظم' و'حديقة الفسطاط'، والمشروعات التطويرية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، بما في ذلك خطط تسليم مشروع منطقة مارينا 8 وتطوير مركز مارينا، والأعمال البحرية. واستعرضت الوزيرة أيضاً تفاصيل سير العمل في مدينة العلمين الجديدة، بما في ذلك الأبراج الشاطئية والحي اللاتيني، ومركز المؤتمرات والمعارض الدولي الذي يمثل منصة هامة للفعاليات الإقليمية. وقدمت الوزيرة مقترحاً لتنفيذ المركز الثقافي بالمدينة التراثية، وعرضت الموقف التنفيذي لبرنامج وحدات الإيجار بواقع 10 آلاف وحدة كمرحلة أولى، وتطورات موضوع السكن البديل المتعلق بقانون الإيجار القديم، وجهود تشجيع الإيجار الجديد والإيجار التمليكي. وتم استعراض تطورات مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين ونسب تنفيذه. وشدد الرئيس في ختام الاجتماع على أهمية وضع جداول زمنية محددة لإنهاء المشروعات، وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات في قطاعات الإسكان والمرافق. كما أكد على ضرورة المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ وتكثيف الجولات الميدانية لضمان أعلى مستويات الجودة، بما يعكس حجم التنمية الشاملة ويحقق بيئة حضارية متكاملة. على صعيد آخر، استعرض رئيس الوزراء مع وزير المالية أبرز النشاطات واللقاءات التي تمت خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، مما يشير إلى متابعة مستمرة للعلاقات الاقتصادية الدولية





