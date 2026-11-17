مطار دبي الدولي يسجل استقبال 50.4 مليون مسافر بنهاية الربع الثالث من 2026، ويتوقع تجاوز حاجز 70 مليوناً مع تراجع عام في الحركة بسبب الاضطرابات الجوية.

سجل مطار دبي الدولي استقبالا قاربا لنصف مليوني مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 50.4 مليون شخص. ويواصل هذا المطار ترسيخ مكانته كعمود فقري لحركة السياحة العالمية والتجارة والربط الجوي الدولي، وسط توقعات إيجابية من إدارة المطار بتخطي حاجز الـ 70 مليون مسافر قبل نهاية العام الجاري.

تفاصيل الحركة المرورية وخفض الأرقام

على الرغم من الأرقام القياسية في الاستقبال، شهد المطار تراجعاً ملحوظاً في حركة الضيوف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث انخفضت بنسبة 28.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتواصل هذا الاتجاه الهابط ليصل التراجع في حركة الضيوف خلال الربع الثالث من العام إلى 22.1 بالمئة، وهو ما يعكس التأثير المباشر للاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران في وقت سابق من عام 2026. وشكلت حركة الطائرات عاملاً مساهماً في هذا الانخفاض، حيث بلغ إجمالي عدد حركات الطائرات 243 ألف حركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وسجلت هذه الحركات انخفاضاً بنسبة 27.6 بالمئة على أساس سنوي، منها 92.800 حركة تمت خلال الربع الثالث فقط من العام.

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استراتيجية التطوير التقني والرقمي

يهدف مطار دبي الدولي إلى مواكبة النمو المستقبلي من خلال التركيز على الحلول التكنولوجية المتقدمة، حيث يعمل بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، على تعزيز كفاءة العمليات وتبسيط رحلة الضيوف. ويؤكد غريفيث أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف المستقبلية، خاصة مع عودة المزيد من شركات الطيران إلى دبي وتعزيز شبكة وجهاتها العالمية.

تعمل مطارات دبي ضمن مبادرات التحول الرقمي المستمر على توحيد البيانات والمعلومات التشغيلية الواردة من مختلف الأنظمة، مما يوفر صورة موحدة لحركة العمليات. كما تُستخدم التحليلات التنبؤية لتمكين الفرق التشغيلية من رصد نقاط الضغط المحتملة والتعامل معها استباقياً، مما يساعد على تقليل الخطوات الإجرائية وتحسين انسيابية الحركة دون الحاجة لتوسيع المساحة.

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الأداء التشغيلي ورضا المسافرين

حافظ مطار دبي الدولي على مستويات عالية من الكفاءة في مختلف نقاط الخدمة خلال الربع الثالث، حيث تمكن 99.9 بالمئة من الضيوف المغادرين من اجتياز نقاط مراقبة الجوازات في أقل من 10 دقائق. كما أنهى 99.9 بالمئة من الضيوف القادمين إجراءات مراقبة الجوازات في أقل من 15 دقيقة، ولم يتجاوز وقت الانتظار عند نقاط التفتيش الأمني 5 دقائق بالنسبة إلى 99.7 بالمئة من المسافرين.

تعامل المطار مع 48 مليون حقيبة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث تم تسليم 91 بالمئة من الأمتعة خلال 45 دقيقة من وصول الطائرات. وشهدت مناولة الأمتعة دقة بلغت 99.73 بالمئة، بمعدل 2.67 حقيبة فقط تمت مناولتها بصورة غير صحيحة لكل ألف ضيف، مما يعكس الجهد المستمر في تحسين جودة الخدمات.