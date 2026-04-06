مطار القاهرة الدولي يسجل نموًا قياسيًا في حركة السفر خلال الربع الأول من عام 2026

شهد مطار القاهرة الدولي نموًا ملحوظًا في حركة السفر خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بزيادة في أعداد الركاب والرحلات الجوية. تعكس هذه النتائج جهود المطار في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة التشغيل، مما يرسخ مكانته كبوابة رئيسية لمصر.

واصل مطار القاهرة الدولي تحقيق نمو إيجابي في حركة السفر خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الركاب و الرحلات الجوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. شهد المطار بداية قوية للعام بزيادة لافتة في شهر يناير 2026، حيث ارتفع عدد الركاب إلى 2,996,606 ركاب، مقارنة بـ 2,635,041 راكبًا في يناير 2025، محققًا بذلك نمو ًا سنويًا بنسبة 14%.

تزامن ذلك مع زيادة مماثلة في عدد الرحلات الجوية، التي بلغت 21,044 رحلة، مقارنة بـ 18,529 رحلة في يناير 2025، مما يعكس زيادة قدرها 14% في عدد الرحلات. هذه النتائج الإيجابية تعكس الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية والخدمات في المطار، بما يتماشى مع رؤية الشركة في تعزيز مكانة المطار كبوابة رئيسية لمصر.\شهد شهر فبراير، بالتزامن مع موسم العمرة، طفرة ملحوظة في حركة الركاب والرحلات، مما يعكس أهمية المطار في خدمة الحجاج والمعتمرين. ارتفع إجمالي عدد الركاب في فبراير إلى 2,757,932 راكبًا، مقارنة بـ 2,461,794 راكبًا في فبراير 2025، مسجلاً زيادة قدرها 12%. وفي الوقت نفسه، سجل عدد الرحلات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 19,505 رحلات، مقارنة بـ 17,076 رحلة في فبراير 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 14% في عدد الرحلات. هذه الزيادة الكبيرة في حركة السفر خلال هذه الفترة تؤكد على الدور المحوري لمطار القاهرة في تسهيل حركة المسافرين من وإلى مصر، وتقديم تجربة سفر متميزة. يعكس هذا النمو أيضًا التزام الشركة بتوفير أفضل الخدمات للمسافرين، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.\بالإضافة إلى ذلك، استمر النمو الإيجابي في شهر مارس، على الرغم من بعض التغيرات الطفيفة. فقد وصل إجمالي عدد الركاب إلى 2,328,662 راكبًا، مقارنة بـ 2,298,547 راكبًا في مارس 2025، مما يدل على استقرار في حركة الركاب. بينما شهد عدد الرحلات زيادة طفيفة، حيث وصل إلى 18,825 رحلة، مقارنة بـ 18,419 رحلة في مارس 2025. وصرّح المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن هذا النمو المستمر يعزى إلى جهود الشركة المتواصلة في تطوير منظومة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المطار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الطيران المدني الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الأولى ومركز رئيسي لحركة الطيران في المنطقة. تؤكد هذه النتائج على التزام المطار بتقديم تجربة سفر متميزة للمسافرين، وتعزيز مكانته كوجهة عالمية رئيسية





