مطار القاهرة الدولي يطلق خدمات تفاعلية بالذكاء الاصطناعي للمسافرين

مطار القاهرة الدولي يستحدث خدمات ترفيهية مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمسافرين التفاعل مع الصور وتوثيق لحظات سفرهم بأسلوب تقني مميز يعزز تجربة السفر.

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تطوير الخدمات الترفيهية والتفاعلية المقدمة لرواد المطار، وذلك في خطوة تعكس سعيها المستمر نحو إثراء تجربة السفر من خلال تقديم خدمات مبتكرة تضيف مزيدًا من التميز والبهجة إلى رحلة المسافرين.

تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة المسافرين

تمنح أجهزة التصوير التفاعلية الجديدة المسافرين فرصة فريدة التقاط صور تذكارية مميزة توثق لحظات سفرهم، حيث تعتمد هذه التقنية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تتيح لهم خيارًا حرًا في اختيار الحقبة الزمنية التي يرغبون في الظهور بأجوائها، مما يضفي طابعًا إبداعيًا ومختلفًا تمامًا على الصور الملتقطة.

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تأتي هذه المبادرة في إطار التوجه الاستراتيجي لشركة ميناء القاهرة الجوي، وتحت مظلة وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، نحو تقديم تجربة متكاملة للمسافرين، لا تقتصر فقط على تيسير إجراءات السفر وتقديم الخدمات الأساسية، بل تمتد لتشمل خدمات ترفيهية وتفاعلية تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة وتلبي تطلعات المسافرين.

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تعزيز الصورة الذهنية للمطار القومي

تعكس الخدمة اهتمام مطار القاهرة الدولي بتطوير منظومة الخدمات المقدمة لرواده، والحرص على إثراء مختلف مراحل رحلة السفر بتجارب مبتكرة تترك انطباعًا إيجابيًا وذكريات مميزة لدى المسافرين، مما يسهم في رفع مستوى الرضا العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة ضمن أكبر مطار في أفريقيا والشرق الأوسط.

إمكانيات المشاركة والتخزين الرقمي

يتمكن المسافرون من الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات من خلال إمكانية الاحتفاظ بالصور الملتقطة أو مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يتيح لهم مشاركة ذكرياتهم مع الأهل والأصدقاء بشكل فوري وممتع، ويعزز من تجربة السفر الحديثة التي تجمع بين السهولة التقنية والذكريات العاطفية.