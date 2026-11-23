الأجهزة الأمنية في مطروح تضبط عصابة متخصصة في تهريب المخدرات والسجائر، بقيمة إجمالية تبلغ 6.75 مليار جنيه، تشمل الكبتاجون والترامادول.

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح في إفشال عملية تهريب كبرى، من خلال ضبط تشكيل عصابي خطير متخصص في استيراد المواد المخدرة و السجائر المهربة عبر الدروب الصحراوية الوعرة. تأتي هذه العملية الأمنية الكبرى في إطار الجهود المستمرة للحد من تدفق الآفة المخدرة إلى داخل البلاد ومنع انتشارها في الأسواق المحلية والدولية.

تفاصيل المضبوطات وقيمتها المالية الضخمة

اشتملت الكميات التي تم ضبطها على قرابة مليون قرص من عقار الترامادول المخدر، بالإضافة إلى 250 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش. وتقدر القيمة المالية لهذه المواد بمجموع معين، فيما شملت المضبوطات أيضًا مليون علبة من السجائر المهربة، بقيمة مالية إجمالية تقارب 250 مليون جنيه مصري.

Also read تصل لـ 6.75%.. أعلى 4 ودائع شهرية في البنوك المصرية

وفي الجانب الآخر، تم ضبط 5 ملايين قرص من عقار الكبتاجون القوي، وهو ما يُشكل الخطر الأكبر على صحة المجتمع. وتُقدر القيمة المالية لهذه الكميات من الكبتاجون في الدول المستهدفة بنحو 6.5 مليار جنيه، وهو مبلغ هائل يعكس ضخامة العملية الإجرامية.

وبجمع جميع الأجزاء، يبلغ إجمالي القيمة المالية للمضبوطات الكلي نحو 6.75 مليار جنيه. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه فيهم، لتخضع التحقيقات لمزيد من الاستنطاق للوصول إلى كافة حلقات التشبيك مع المهربين.

Advertisement

آلية العمل الاستخباراتي والتنسيق الأمني

عقب تأكيد المعلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق التام مع أجهزة الوزارة المعنية، تم تقنين الإجراءات اللازمة بدقة. راصدت الفرق الأمنية حركة العناصر الإجرامية، وأعدت الأكمنة الاستراتيجية لاستهدافهم.

انتهت هذه الجهود إلى ضبط عناصر التشكيل العصابي بنطاق محافظة مطروح، حيث شاركت في العملية قطاع الأمن المركزي بقوة لضمان سلامة القوات وضمان عدم تهريب المواد. كانت الخلية متخصصة في جلب الكميات الكبيرة عبر الدروب الصحراوية تمهيدًا لتوزيعها واتجار بها محليًا وخارجيًا.