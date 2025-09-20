مظاهرة حاشدة في فيينا تنديداً بجرائم إسرائيل في غزة

شهدت العاصمة النمساوية فيينا مظاهرة ضخمة شارك فيها الآلاف للتعبير عن استنكارهم للجرائم الإسرائيلية في غزة والمطالبة بوقف العنف ورفع الحصار عن القطاع.

تجمّع آلاف الأشخاص في فيينا ، عاصمة النمسا، في مظاهرة حاشدة للتنديد بالجرائم ال إسرائيل ية المستمرة في قطاع غزة . شهدت العاصمة النمساوية تظاهرة ضخمة شارك فيها مؤيدون للقضية ال فلسطين ية للتعبير عن غضبهم واستنكارهم للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين ال فلسطين يين. نظم هذا الاحتجاج أكثر من 40 منظمة غير حكومية نمساوية، وشهد مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم ناشطون سياسيون، وممثلو منظمات حقوق الإنسان، وعموم المواطنين الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب ال فلسطين ي.

سار المتظاهرون في شوارع فيينا حاملين الأعلام الفلسطينية، ومرددين شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي وتطالب بوقف المجازر ورفع الحصار. ومن بين الشعارات التي رددها المتظاهرون 'أوقفوا الإبادة الجماعية' و 'حرروا فلسطين' و 'قاطعوا إسرائيل'. كما رفعوا لافتات تحمل أسماء الأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل. تزامنت هذه المظاهرة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث استشهد عشرات الفلسطينيين نتيجة للقصف المدفعي والجوي الإسرائيلي. وقد أعلنت وكالات الإغاثة عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرة إلى نقص الغذاء والدواء والوقود، فضلاً عن تهجير مئات الآلاف من السكان. هذه المظاهرة تعكس تزايد الوعي العالمي بحقوق الفلسطينيين وضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها. يضاف إلى ذلك، يعكس هذا التجمع الدعم المتزايد للقضية الفلسطينية في أوروبا، وتزايد الضغط على الحكومات الغربية لاتخاذ إجراءات فعالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.\في سياق متصل، يشهد قطاع غزة تصاعداً في وتيرة العنف، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف المناطق المأهولة بالسكان، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين. في أعقاب عمليات القصف المكثفة، أعلنت مصادر طبية عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى، مع تحذيرات من انهيار النظام الصحي في القطاع بسبب نقص الإمدادات الطبية والمستلزمات الأساسية. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان العديد من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بما في ذلك استهداف المنازل والمباني السكنية، وارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القانون. في الوقت نفسه، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى نقص حاد في الموارد اللازمة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. كما حذرت من أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة يعرقل جهود الإغاثة ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. في ظل هذه الأوضاع المأساوية، تواصل الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول سياسية للأزمة، مع التركيز على ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين. تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي يطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وفتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.\على صعيد آخر، يواجه قطاع غزة أزمة نزوح واسعة النطاق، حيث أجبرت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة مئات الآلاف من الفلسطينيين على ترك منازلهم واللجوء إلى مناطق أكثر أمناً. أفادت وكالات الأمم المتحدة عن نزوح ما يقرب من نصف سكان مدينة غزة، حيث لجأ النازحون إلى المدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء الأخرى. يعاني النازحون من نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الصحية، فضلاً عن نقص في المأوى المناسب. وتواجه وكالات الإغاثة صعوبات في تقديم المساعدات بسبب محدودية الوصول إلى المناطق المتضررة وقيود على حركة الأفراد والمواد. وفي هذا الإطار، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودعت إلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. كما دعت إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني. وتأتي هذه الأزمة في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث يعاني السكان من ارتفاع معدلات البطالة والفقر. يؤدي الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، حيث يحد من حركة البضائع والأفراد ويعيق التنمية الاقتصادية. هذه الأزمة الإنسانية تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، لتقديم الدعم اللازم لسكان قطاع غزة وتوفير الحماية لهم





