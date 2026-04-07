معادلة الاستنزاف: سقوط طائرة أمريكية في إيران يكشف عن أزمة استراتيجية

تحليل معمق لخسارة طائرة أمريكية في إيران، يكشف عن تحديات استراتيجية تواجهها واشنطن في ظل تصاعد التوتر وارتفاع تكاليف العمليات العسكرية، مع التركيز على تأثير الحادثة على التوازن العسكري والسياسي في المنطقة، وتسليط الضوء على استنزاف الموارد والقدرات الأمريكية.

في الثالث من أبريل الجاري، وعلى بعد 200 كيلومتر داخل الأراضي ال إيران ية، أسقط صاروخ تكلفته لا تتجاوز 20 ألف دولار طائرةً أمريكية تساوي 100 مليون دولار. وبعد يومين، أعلن دونالد ترامب 'حصلنا عليه' وعقد مؤتمرًا احتفاليًا بالإنقاذ دون حضور المنقذ. القصة تتجاوز سيناريو البطولة العسكرية، وتكشف عن معادلة استنزاف هيكلية تخسرها واشنطن، حتى في انتصاراتها التكتيكية. تبدأ القصة بأرقام. أبلغ البنتاغون الكونغرس أن الأيام الستة الأولى من عملية 'الغضب الملحمي' كلّفت 11.

3 مليار دولار، وهو رقم أكدته صحيفة 'بوليتيكو'. ثم أضاف الإنقاذ تكاليف تتراوح بين 300 و500 مليون دولار أخرى لاستعادة شخصين فقط. السؤال ليس أخلاقيًا، بل استراتيجي: إلى متى تستطيع واشنطن الاستمرار في هذه المعادلة؟\في التاسع من مارس، أكد الجنرال دان كين أن الدفاع الجوي الإيراني 'لم يعد عاملًا فعليًا'، وأن الطائرات الأمريكية تحلّق 'بشبه حرية تامة'. بعد 25 يومًا، رصد معهد CSIS تقدمًا ملموسًا، وأشار إلى ضربات أمريكية 'بقيود أقل وأسلحة أرخص'. في 3 أبريل، أسقطت بطارية إيرانية طائرة 'إف-15 إي سترايك إيجل' برمز 'FURY 21' فوق جبال زاغروس، بعد تكتيك الصمت الراداري. هذا التكتيك، الذي استخدمته صربيا لإسقاط طائرة F-117 عام 1999، درسه الجيش الأمريكي دون تحصن كامل ضده. كان هذا أول إسقاط موثق لمقاتلة أمريكية بنيران إيرانية، مما يجعله حدثًا ذا ثقل نفسي يتجاوز القيمة المادية للطائرة. قفز طاقم 'FURY 21' وهبطا في تضاريس وعرة. أُنقذ الطيار بعد تحديد موقعه عبر جهاز PRC-648. أما ضابط الأسلحة، فقد اختبأ لمدة 36 ساعة، فيما رصدته طائرات MQ-9 Reaper ودمرت أي تحرك معادٍ. قادت وكالة CIA عملية تضليل، مما فتح نافذة زمنية للاستخراج الجوي. كشف ترامب عن الدور المحوري لإسرائيل في العملية.\الخسائر المادية كبيرة. المقاتلة 'إف-15 إي سترايك إيجل' تمثل العمود الفقري للعمليات الجوية، وسقوطها يمثل خسارة فادحة. رصدت مجلة 'فوربس' سابقًا فقدان 3 طائرات من الطراز نفسه. وشملت الخسائر طائرتين من طراز 'MC-130J Commando II'، بتكلفة تتجاوز 100 مليون دولار للطائرة الواحدة. دُمرت الطائرتان بسبب سوء تقدير الطبيعة الجيولوجية. وأصدر الضابط المسؤول أمرًا بالتدمير الذاتي لمنع وقوع التقنيات الحساسة في أيدي الحرس الثوري. في طبقة جوية منخفضة، أصيبت طائرة 'A-10 Thunderbolt II' بصاروخ 'ميثاق-2'، وأنقذ حوض التيتانيوم حياة الطيار. أصيبت مروحية 'HH-60W Jolly Green II' بهبوط اضطراري. قدمت أربعة مراكز بحثية كبرى قراءات مختلفة. اعتبر معهد دراسة الحرب (ISW) أن فقدان الطائرات لا يؤثر جوهريًا على التفوق الجوي، بينما رأى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن إيران تنفذ 'حملة عقاب متعددة المجالات'





