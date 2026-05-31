معاناة أهالي الريف المصري في الحصول على مقابر: بين التشريعات المتناقضة وارتفاع الأسعار

تغطية تقارير إخبارية عن الأزمة التي يواجهها أهالي القرى الريفية في مصر في الحصول على مقابر لدفن أمواتهم، حيث تسببت التناقضات بين قوانين البناء والزراعة والمقابر في ارتفاع الأسعار وتحديد BUILDING المقابر، مما دفع الأهالي إلى بناء مقابر متعددة الطوابق أو اللجوء إلى شراء مقابر جاهزة بأسعار باهظة.

تحت عنوان معاناة يومية تمتد لسنوات، يعيش الكثير من أهالي الريف المصري أزمة حقيقية في الحصول على مقبرة مناسبة لدفن أمواتهم. السيدة آمال، التي تبلغ من العمر 78 عامًا، لخصت معاناتها في كلمات بسيطة لكنها ثقيلة: "اشتريت الأرض بالشيء الفلاني، وبقالي سنين مش عارفة أبني تربة أتدفن فيها".

لديها قطعة أرض صغيرة مساحتها 50 مترًا مربعًا اشترتها منذ سنوات بهدف بناء مقبرة لعائلتها، لكنها فشلت حتى الآن في إتمام البناء بسبب تعقيدات قانونية وإجرائية. قلقها لا يركز على أسعار الذهب أو الدولار أو العقازات، بل على مكان دفن لائق لأفراد عائلتها. مشكلتها أن الإدارة الزراعية ترفض منحها الترخيص اللازم بحجة أن الأرض تقع خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى، وهو ما يحظره قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

لكنها في الوقت نفسه تواجه تضاربًا تشريعيًا، فبناء المقابر من المفترض أن يخضع لقانون منفصل هو قانون المقابر رقم 5 لسنة 1966، الذي تنظمه المجالس المحلية. هذا التناقض بين القوانين يplacement المواطنين في حرب شاقة للحصول على ترخيص، ويدفع بالكثيرين إلى دفع مبالغ طائلة لشراء مقابر جاهزة أو لبناء مقابر في أراضٍ قد لا تكون مرخصة. تفاقمت الأزمة منذ عام 2014 مع تشدد الإدارة الزراعية في منع بناء المقابر في القرى الريفية التي لا تملك ظهيرًا صحراويًا.

هذا التشدد أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المقابر المبنية مسبقًا، وكذلك أسعار الأراضي الفضاء بين المقابر القائمة. في قرية دنديط التابعة لميت غمر بالدقهلية، يقول ماجد محمد (42 عامًا) إن بناء مقبرة ب"4 عيون" (أي أربع حفر دفن) كلفته نصف مليون جنيه، دون أن يكتمل البناء بالكامل، كما أن بناء مظلة فوق المقبرة قد يكلفه متوسط 70 ألف جنيه إضافية. ويضيف أن شراء "عين" واحدة (حفرة دفن) في مقبرة مبنية مسبقًا قد تصل إلى 200 ألف جنيه.

يعزو ماجد هذه الأسعار المرتفعة إلى تقييد الإدارة الزراعية الشديد على بناء مقابر جديدة، خاصة في ظل ندرة الأراضي المخصصة لها. مازاد الطين بلة أن بعض المواطنين الذين اشتروا أراضٍ بورًا بين المقابر القائمة لبناء مقابر جديدة فوجئوا بتحرير محاضر ضدههم من قبل الإدارة الزراعية، رغم أنهم لم يتعدوا على أرض زراعية بالزراعة، مما أجبرهم على التخلي عن مشاريعهم والبحث عن بدائل أخرى.

من الناحية القانونية، تستند الإدارة الزراعية إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، وتحديدًا المادة 152، التي تحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، وتعتبر الأرض البور داخل الرقعة الزراعة في حكم الأرض الزراعية. تصل عقوبات المخالفة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الشطب المؤقت من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين.

متحدث وزارة الزراعة أكد في تصريحات صحفية أن بناء مقابر على الأراضي الزراعية مخالفة صريحة للقانون، وأن على الأهالي الاعتماد على المقابر القديمة أو التوجه إلى الظهير الصحراوي. لكن أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الدكتور صلاح الدين فهمي يرى أن أزمة المقابر في الريف هي انعكاس لتراجع دور الدولة في تخطيط التنمية العمرانية، حيث لم يتم تخصيص اراضي كافية للمقابر في التخطيط الأولي للقرى.

ويحذر من أن تحويل الحصول على مقبرة إلى عبء اقتصادي على غرار أزمة الإسكان والأراضي، خاصة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل. مما زاد الطين بلة أن حكم محكمة القضاء الإداري بطنطا أشار إلى أن الجبانات تخضع لقانون خاص (قانون المقابر) ولا ينطبق عليها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مما يعني أن أي قرار إداري بمنع البناء بناءً على قانون البناء يعد قرارًا خاطئًا.

هذا التشريع المتناقض خلق سوقًا غير رسمية للمقابر بأسعار خيالية في القرى الريفية التي لا تملك ظهيرًا صحراويًا. في قرية عزبة عرفي التابعة لكفر سعد بدمياط، يقول سمير موسى (52 عامًا) إن أهالي قريته بدأوا في إنشاء مقابر متعددة الطوابق لمواجهة نقص الأراضي وارتفاع الأسعار، حيث يبنون طابقين في المقبرة الواحدة.

الخبير القانوني أشرف شرف يؤكد أن الأزمة تستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلاً لتوفير حلول عملية للمواطنين، مشيرًا إلى أن العرف السائد منذ عقود هو بناء المقابر بمحاذاة الأراضي الزراعية، مما يعرض الأهالي حاليًا لملاحقة قانونية تحت مسمى حماية الرقعة الزراعية





