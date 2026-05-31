معايير جديدة لاختبارات الثانوية العامة 2026: الاختبارات متعددة الاختيارات ومواصلة دليل الطلاب

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أطلقت تحديثات هامة للامتحانات الثانوية العامة 2026، مع إلغاء الأسئلة المقالية للمواد غير المضافة للمجموع، وزيادة على ذلك مساندات ونصائح للتسجيل الدقيق وإجراءات التصحيح بما في ذلك استخدام قلم جاف أزرق واتباع الإرشادات في الفيديو التوعوي.

قررت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني تعديل نظام امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 لتسهيل تجربة الطلاب وتحديث أسلوب التقييم على نحو يتوافق مع متطلبات الحداثة وتعزيز الفعالية الدراسية.

وبالرجوع إلى هذا القرار، أُبلغت المدارس والطلاب أن المواد التي لا تُضاف إلى مجموع الدرجات في الامتحانات لن تحتوي على أسئلة مقالية، بل ستحوي على أسئلة اختيار من متعدد فقط. وعليه، سيُمنح للطلاب ورقة إجابة خاصة بالملاط المختلط ( البابل شيت ) لتسجيل أجواء ومسارات الإجابة دون الحاجة إلى ورقة إجابات مستقلة للمواضيع التي لا تُضافة للمجموع.

كما قامت الوزارة بإصدار فيديو توعوي يوضح للطلاب كيفية اتباع الإرشادات خطوة بخطوة، بدءاً من كتابة البيانات الشخصية على ورقة البابل شيت، مروراً بتظليل نموذج الامتحان داخل كراسة الأسئلة، وانتهاءً بتعليمات دقيقة بخصوص كتابة رقم الجلوس باستخدام قلم جاف أزرق لجعل التصحيح أكثر دقة وربط الدرجات بدقة أكبر. وبهذا التنسيق، تأكدت الوزارة من عدم قبول أي إجابات أو إجراءات مخالفة للإرشادات الرسمية، مشددين على ضرورة مراجعة الطلاب لجميع بياناتهم وإجاباتهم بدقة قبل تسليم الأوراق.

مع تمنياتها للطلاب بالعمرين النجاح والتميز والتقدم في جميع مستويات التعليم. فيما يتعلق بجدول الامتحانات، أطلقت وزارة التربية التعليم جدولاً مفصلاً يبين مواعيد الاختبارات لكل مادة ضمن النظامين القديم والجديد، إضافةً إلى جدول خاص بمدارس المتفوقين ومدارس المكفوفين. تم تحديد الاختبارات على مدار شهر يوليو وتشمل مجموعة واسعة من الموضوعات التي تغطي العلوم والإنسانيات والرياضيات.

وبينما يُعنَى به موعد الأربعاء 9 يوليو لامتحان الفيزياء والتاريخ والاثنين 12 يوليو لامتحان الرياضيات البحتة، يُظهر الجدول أيضاً تطوراً في تنظيم ويمتد معايير النجاح مع إدراج اختبارات استعداد للقبول بالجامعات في مرحلة لاحقة من العام التعليمي. يسعى هذا النهج إلى تحسين سير العملية التعليمية وتسهيل الدخول إلى النظام الجامعي بأفضل صورة ممكنة. كإطار شامل للتحضير، تشجع الوزارة الطلاب على القراءة والتنظيم الجيد لكل مادة، وفهم دقيق للمواد التي يعتمد عليها في الامتحانات.

كما تدعو الوزارة إلى الالتزام بالمتطلبات التنفيذية، مثل استخدام قلم جاف أزرق فقط، وضرورة التيمية في التحقق من إجاباتهم قبل تسليم بورق الانتقال. هؤلاء التدابير تهدف إلى القضاء على الأخطاء البسيطة وتحقيق شفافية أكبر في عمليات التصحيح وتعزيز جودة التقدير العام للطلاب. بهذا المنهجية المحكمة، تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم طلابها وتزويدهم بالمعايير الأكاديمية المطلوبة لتحقيق التفوق والنجاح في مستقبلهم الأكاديمي والمهني





