استقبل معبر رفح البري دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، بينما تستعد مصر لاستقبال الجرحى والمرضى للعلاج. تأتي هذه الجهود بالتزامن مع تصريحات إيجابية حول إمكانية تخلي حماس عن سلاحها ومشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية.

شهد معبر رفح البري، الواقع بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، حركة نشطة مع استقبال دفعة جديدة من العائدين ال فلسطين يين إلى قطاع غزة . وصل عدد من ال فلسطين يين العائدين إلى الساحة الرئيسية بالمعبر من الجانب ال مصر ي، حيث يجري حاليًا إتمام الإجراءات اللازمة لعودتهم الآمنة إلى ديارهم.

هذه الدفعة تمثل الدفعة رقم 39 منذ بدء عمليات الإعادة، مما يعكس استمرار الجهود المصرية في تخفيف الأعباء عن الأشقاء الفلسطينيين وتسهيل عودتهم. فرق الهلال الأحمر المصري كانت في استقبال العائدين، مقدمةً لهم الدعم اللوجستي والنفسي، وتنسيق الإجراءات مع الجهات المعنية. تأتي هذه الجهود في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وكتعبير عن التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني.

لم يقتصر الدعم على تسهيل الإجراءات فحسب، بل امتد ليشمل توفير حقائب العودة التي تحتوي على مستلزمات أساسية، وتقديم الدعم النفسي للأطفال الذين تأثروا بالأحداث. كما تعمل فرق الهلال الأحمر على إعادة وصل العائلات التي تفرقت بسبب الحرب، وتوفير الملابس الشتوية ومستلزمات النظافة الشخصية. هذه المبادرات تعكس حرص مصر على تقديم كل ما يلزم لتخفيف معاناة الفلسطينيين العائدين، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم.

بالتوازي مع استقبال العائدين، تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. تم تجهيز نقطة طبية في معبر رفح من قبل وزارة الصحة المصرية لإجراء الكشف الطبي على القادمين، وتحديد الحالات التي تحتاج إلى علاج عاجل، ونقلهم إلى المستشفيات المجهزة بواسطة سيارات الإسعاف. هذه الخطوة تأتي في إطار التزام مصر بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والجرحى الفلسطينيين، وتخفيف الضغط على النظام الصحي في قطاع غزة.

إن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والعلاجية عبر معبر رفح يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، وتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني. وفي سياق منفصل، صرح السيناتور ماركو روبيو، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بوجود مؤشرات مشجعة على أن حركة حماس قد تتخلى عن سلاحها، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا قد يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. هذا التصريح يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة جهودًا مكثفة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية.

كما نشرت الحكومة المصرية مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف تحسين أوضاع المستفيدين من هذه القوانين وتوفير حياة كريمة لهم. هذا المشروع يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى معيشتهم. وفي ختام الأحداث، أكد الكاتب الصحفي محمد مختار جمعة أن الجيش المصري هو حامٍ وراعي، ولكنه في الوقت ذاته قوة لا يستهان بها، تحرق كل من يعتدي على الأمن القومي المصري.

هذا التصريح يعكس الثقة في قدرات الجيش المصري على حماية البلاد والدفاع عن مصالحها





