معتمد جمال يعلق على فوز الزمالك وكأس مصر

مدرب الزمالك معتمد جمال يكشف عن أسرار الفوز على مصر للتأمين في كأس مصر، متحدثًا عن التحديات والإصابات التي واجهها الفريق.

أعلن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، معتمد جمال ، عن استعداده الكامل للتحديات المقبلة، في ظل تحقيق الفريق فوزًا مهمًا على نادي مصر للتأمين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. وشهد اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي انتصارًا كبيرًا للفريق الأبيض بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين، مما أهلهم للتأهل مباشرة إلى دور الـ16 من المسابقة.

تحليل أداء الزمالك والظروف المحيطة

أوضح معتمد جمال في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء المباراة أن الفريق لم يكن موفقًا بشكل كامل في الأداء الحالي، على الرغم من النتيجة الإيجابية التي حققتها. وأشار إلى أن الفوز والتأهل هما أفضل ما تم تحقيقه خلال هذا اللقاء، مؤكدًا أن طبيعة مباريات الكأس تتسم دائمًا بالمفاجآت التي قد تحدث لأي طرف.

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ولفت المدير الفني للزمالك إلى أنه سبق أن شهد الموسم الماضي خسارة فرق كبرى أمام فرق تلعب في الدرجة الثانية، مشيرًا إلى أن الفريق لم يكن في أفضل مراحل التركيز خلال أحداث المباراة. وأكد أن الفريق لن يظهر بصورة أسوأ من التي ظهرت بها في هذا اللقاء، خاصة في ظل الغيابات الكبيرة التي يعاني منها الفريق حاليًا.

إصابات الهجوم ومستقبل المباريات

وصف معتمد جمال الوضع الحالي للفريق بأنه صعب نظرًا لغياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات، لا سيما في الثلث الهجومي الذي يعاني من نقص في العناصر. وأكد أن النادي حاول التعامل مع هذا الوضع الصعب بجدية، متوقعًا أن يتغير الوضع بشكل ملحوظ مع نهاية فترة التوقف التي تسمح للفريق بالتعافي.

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وأكد معتمد جمال أن جميع الجوائز الفردية التي يترشح لها أو يحصل عليها لا تخصه وحده، بل هي نتيجة جهود اللاعبين والجهاز الفني وجماهير الزمالك. وأشار إلى أن الجمهور هم السبب الرئيسي في هذه الجوائز، مما يعكس روح العمل الجماعي التي يسعى إليها الفريق في كل مناسبة.

المواجهة القادمة والتحديات المقبلة

بعد هذا الفوز الهام، سيواجه أبناء ميت عقبة نادي الشرقية إنبي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، مما يضيف تحديًا جديدًا أمام الفريق. ويتطلع معتمد جمال والفريق إلى مواجهة جديدة تتطلب تركيزًا عاليًا واستعدادًا جيدًا لتجاوز هذه المرحلة المهمة من البطولة.