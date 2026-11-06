معتمد جمال يشيد بزملائه بعد فوز الزمالك على مصر للتأمين

المدير الفني للزمالك معتمد جمال يوضح أسباب الأداء غير الكامل ويؤكد أن الفوز على مصر للتأمين مؤهلهم لمواجهة إنبي في دور الـ 16.

حقق فريق ال نادي الزمالك فوزًا صعبًا وممتعًا على نادي مصر للتأمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن جولة الستة والثلاثين من منافسات بطولة كأس مصر. وقد ضمن هذا الفوز الصعوب مكانًا لفريق أبناء ميت عقبة في الجولة التالية من البطولة.

تفصيل تفاصيل المباراة ونتائج الدور القادم

تقدم الزمالك في المباراة ليحافظ على تقدمه ويختتم اللقاء بهذا التفوق، مما يعني تأهله رسميًا إلى مرحلة الدور الـ 16. وفي هذه المرحلة القادمة، سيتواجه فريق الزمالك مع نادي إنبي، مما يضع نصب أعين المعسكر الفني والحكام تحديًا جديدًا يتطلب التركيز والجاهزية.

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تحليل أداء معتمد جمال والاستعدادات المستقبلية

أعرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، السيد معتمد جمال، عن استيائه الواضح من مستوى أداء لاعبيه خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي أو بفارق هدف واحد كما أشار في تصريحاته. ورغم أن النتيجة النهائية كانت إيجابية ومؤهلة، إلا أن جمال أكد في المؤتمر الصحفي عقب مباراة اليوم أنه لم يكن الفريق موفقًا تمامًا في تنفيذ الهجمات والضغط على الخصم.

وأضاف معتمد جمال أن الفوز والتأهل هما النتيجة الأكثر أهمية التي يمكن الحصول عليها في مثل هذه المنافسات. وأوضح أن طبيعة مباريات الكأس تتميز دائمًا بمفاجآت غير متوقعة، كما حدث في الموسم الماضي حيث خسر بعض الفرق الكبيرة أمام فرق من الدرجة الثانية. وأشار إلى أن الفريق لم يكن في أعلى درجات التركيز خلال أحداث المباراة، مما جعل الأداء أقل من المطلوب.

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التحديات الصحية واستراتيجية الجهاز الفني

شدد المدرب المصري معتمد جمال على أن أداء الفريق لن يتدهور بشكل أكبر في المباريات القادمة، خاصة في ظل الغيابات الكبيرة التي يعاني منها squad. أوضح أن هناك عددًا كبيرًا من اللاعبين غائبين بسبب الإصابات، ولا سيما في الثلث الهجومي للفريق، مما أثر على الإيقاع الكروي.

وذكر أن المعسكر الفني حاول التعامل بحكمة مع الوضع الراهن لتعويض هذه النواقص. كما أوضح أن الوضع سيتحسن بشكل ملحوظ مع نهاية فترة التوقف الدولي، حيث سيلتحق اللاعبون الغائبون بالفريق ويستعيدون لياقتهم، مما سيعطي دفعًا قويًا للفريق.

توزيع الجوائز على جهود الجميع

اختتم معتمد جمال تصريحاته بالتأكيد على أن أي جوائز فردية يتقدم لها أو يحصل عليها تكون نتيجة مجهود جماعي وليس فرديًا. وأوضح أن الجوائز تأتي بفضل جهود اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني وكافة جماهير نادي الزمالك، الذين يُعدون السبب الرئيسي في مثل هذه النجاحات.

ولم يجعل المعتمد جمال لنفسه الفضل الوحيد، بل وضع الأضواء على العمل الجماعي كعامل أساسي. هذه النظرة تعكس روح الفريق الواحد، حيث أن نجاح الزمالك في الاستمرار والتأهل يعتمد على تضافر جميع الجهود دون استثناء لأي فرد أو مجموعة.