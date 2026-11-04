معتمد جمال يحذر الزمالك من الاستهانة بمصر للتأمين وغياب صلاح عن ترشيحات كاف

معتمد جمال يركز على الفوز أمام مصر للتأمين في كأس مصر، بينما تغيب قائمة محمد صلاح عن جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2026 رغم سجله الحافل.

أعرب معتمد جمال ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن ثقته الكاملة في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز خلال مباراة الكأس المقبلة. وأكد المدير الفني ضرورة بذل أقصى جهد من قبل اللاعبين لتجنب مفاجآت البطولة وعدم الاستهانة بأي فريق منافس.

تحضيرات الزمالك لمواجهة مصر للتأمين

عقد معتمد جمال جلسة تكتيكية مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، والذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي. هدفت هذه الجلسة إلى التركيز على الجوانب الفنية المطلوبة لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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ويستعد الزمالك لخوض مواجهة صعبة أمام فريق مصر للتأمين ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة. وقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد المباراة ليوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، حيث يتطلع الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية.

الأجندة المكلفة للمنتخبات الوطنية المصرية

تشهد شهر نوفمبر أجندة دولية مكثفة للمنتخبات الوطنية المصرية، تتضمن إجمالي 14 مباراة رسمية وودية. تشمل هذه الأجندة مباريات المنتخب الوطني الأول أمام مالاوي، ومشاركات منتخبي الشباب مواليد 2007 و2009 في بطولة كأس الخليج، بالإضافة إلى مواجهات المنتخب الأولمبي ضد اليابان ومنتخب مواليد 2010 في بطولة شمال أفريقيا.

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تصل التكلفة التقديرية لهذا النشاط الرياضي الضخم إلى نحو 40 مليون جنيه مصري. يتم تخصيص هذا المبلغ لتغطية نفقات تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، وتكاليف ملاعب التدريب والمباريات، والبرامج الطبية والتأهيلية، وكذلك الخدمات اللوجستية والانتقالات للاعبين والإداريين.

تعمل منظومة متكاملة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لإنجاز كافة الترتيبات الفنية والإدارية والمالية والطبية. يضمن هذا العمل المتواصل التنسيق الفعّال مع الاتحادات الأجنبية والجهات المنظمة، مما يؤكد أن إعداد المنتخبات يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتمويلاً كبيرًا لتقديم أداء مشرف للكرة المصرية.

التشكيل الأساسي لنهائي كأس الخليج للناشئين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة منتخب الإمارات. تأتي هذه المباراة في إطار نهائي كأس الخليج للناشئين، ويسعى المنتخب المصري لتحقيق لقب البطولة في مشاركته الأولى بعد وصوله للمباراة النهائية.

يتكون خط وسط منتخب مصر من ثلاثة لاعبين أساسيين هم أحمد بشير، وعمر عبدالرحيم، ودانيال تامر. يسعى اللاعبون لتحقيق التتويج باللقب، ليكونوا على بعد خطوة واحدة من رفع الكأس في ختام البطولة التي يمثلونها بقوة.

تقام المباراة النهائية بين منتخب مصر والإمارات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. ينتظر الجماهير المصرية رؤية منتخب الناشئين يحقق الإنجاز التاريخي ويحصد اللقب في أول ظهور له في هذه البطولة القارية المهمة.

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غياب محمد صلاح عن قائمة أفضل لاعب أفريقي 2026

أثار غياب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حالة من الجدل الكبير. لم يكن صلاح مجرد اسم حاضر في قوائم الترشيحات السابقة، بل نجح في اعتلاء منصة التتويج مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018.

بدأ ظهور محمد صلاح في قوائم الكاف عام 2013 ضمن القائمة الأولية المكونة من 30 لاعبًا، دون الوصول للقائمة النهائية. وبعد غيابه عن قائمة عام 2014، أصبح صلاح حاضرًا بصورة منتظمة في قوائم المرشحين منذ عام 2015، واستمر حضوره حتى عام 2025، محققًا 8 مشاركات في المجموع حسب الاحتساب الرسمي.

نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، صورة جديدة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلالها وهو يضحك. جاء هذا النشر عقب إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة المرشحين للجائزة والتي خلت من اسمه، في مفاجأة لافتة لجماهير الكرة المصرية.

لم يعلن صلاح عن أي تعليق مباشر بشأن استبعاده من القائمة، فيما تزامن نشر صورته المبتسمة مع حالة الجدل التي صاحبت إعلان ترشيحات جوائز الأفضل في القارة السمراء. يظل عامَا 2017 و2018 الأبرز في علاقة محمد صلاح بجائزة الأفضل في أفريقيا، حيث حصد اللقب في مناسبتين متتاليتين ليؤكد مكانته بين كبار نجوم القارة.