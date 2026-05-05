معتمد جمال يدعم حسام عبد المجيد نفسيًا قبل مباراتي الدوري الحاسمتين

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن جلسة دعم بين معتمد جمال وحسام عبد المجيد، حيث أكد جمال للاعب أنه من أفضل المدافعين في الدوري ورفض تراجعه عن تسديد ركلات الجزاء.

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن تفاصيل جلسته هامة جمعت بين معتمد جمال ، المدير الفني لنادي الزمالك ، ولاعبي الفريق، مع التركيز بشكل خاص على المدافع حسام عبد المجيد ، وذلك في أعقاب الفترة الأخيرة التي شهدت ضغوطًا نفسية كبيرة على اللاعب.

وأوضح عبدالجواد، خلال حديثه في برنامج رياضي على قناة أون سبورت، أن معتمد جمال لم يدخر جهدًا في تقديم الدعم النفسي والمعنوي لحسام عبد المجيد، مؤكدًا له بشكل قاطع أنه يراه واحدًا من أفضل المدافعين في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بل ربما الأفضل على الإطلاق في مركزه. لم يقتصر الأمر على كلمات التشجيع فحسب، بل قام جمال بتحليل أداء عبد المجيد بشكل مفصل، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود بعض الأخطاء الفردية، إلا أن مستواه العام يظل مرتفعًا ومؤثرًا للغاية في منظومة الفريق الدفاعية.

وأضاف عبدالجواد أن المدير الفني للزمالك شدد على اللاعب بأن مباراة واحدة سيئة الأداء أو بها بعض الهفوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمحو موسمًا كاملًا قدم فيه مستويات مميزة وثابتة، وأن هذه الأخطاء واردة لكل اللاعبين، وأن المهم هو التعلم منها والتركيز على المستقبل. وأكد جمال لحسام عبد المجيد أنه يعتبره أحد الأعمدة الأساسية في خط الدفاع لنادي الزمالك، وأنه يعتمد عليه بشكل كبير في تحقيق الانتصارات، بالإضافة إلى أهميته المتزايدة في صفوف المنتخب الوطني المصري.

وأشار الإعلامي إلى أن معتمد جمال لم يتوانَ عن مواجهة بعض المخاوف التي أبداها حسام عبد المجيد، خاصة فيما يتعلق بتسديد ركلات الجزاء. فقد لمح اللاعب إلى إمكانية التراجع عن هذه المهمة بسبب الضغوط، لكن جمال رفض هذا الطرح بشكل قاطع، مؤكدًا له: أنت رقم واحد في هذه المهمة ومن أهم المصنفين لتسديد الركلات، لذا يجب عليك التخلص من هذه الأفكار السلبية والتركيز بشكل كامل على المباريات القادمة.

وأضاف جمال أن ثقته في قدرات حسام عبد المجيد في تسديد ركلات الجزاء لا تزال كبيرة جدًا، وأن الفريق بأكمله يعتمد عليه في هذه اللحظات الحاسمة. وأكد عبدالجواد أن معتمد جمال طالب اللاعب بالتركيز الكامل في المباراتين المقبلتين للفريق، مشيرًا إلى أن تحقيق الفوز في هاتين المباراتين سيكون خطوة حاسمة نحو التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. وأوضح أن جمال أكد للاعبين أنهم قادرون على تجاوز جميع العقبات وتحقيق الهدف المنشود، وأنهم يمتلكون جميع المقومات اللازمة للفوز بالبطولة.

كما تحدث عبدالجواد عن بعض الأزمات الأخرى التي يواجهها الفريق، بما في ذلك مستقبل اللاعب أحمد حمدي، حيث أشار إلى وجود مفاجأة قد تغير مسار الأمور. وأخيرًا، تطرق إلى الجدل الدائر حول اختيار اللاعبين للمشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أن التوأم (أحد اللاعبين) رفض بشكل قاطع أي شائعات حول وجود مجاملة للاعب آخر على حسابه. هذه التفاصيل تعكس حالة من التوتر والتركيز الشديد داخل الفريق في الفترة الحالية، مع سعي الجميع لتحقيق أفضل النتائج والعودة إلى طريق الانتصارات





