معتمد جمال يؤكد جاهزية الزمالك لمواجهة الإفريقي في دوري الأبطال، بينما تبرع أحمد حسام ميدو بمليون جنيه لأسر ضحايا حادث الوراق.

قدم معتمد جمال ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ب نادي الزمالك ، واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الوراق الأليم، وذلك في بداية المؤتمر الصحفي الذي precided به قبل مباراة الإفريقي التونسي. جاءت هذه الرسالة الإنسانية في إطار استعدادات الفريق للانطلاق في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاهزية الزمالك لمواجهة الإفريقي التونسي

أكد معتمد جمال أن الفريق يبحث عن بداية قوية أمام النادي الإفريقي التونسي في مباراة اليوم، متطلعاً للفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المسابقة. وأشار المدير الفني إلى أهمية هذه النقاط كدفعة قوية للفريق في المباريات المقبلة من البطولة. وشدد على أن الزمالك يسعى جاهدًا للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها، معتبرًا أن الإفريقي منافس كبير واسم معروف في القارة السمراء.

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وأوضح معتمد جمال أن المباراة خاصة للفريق في بداية مشوار دور المجموعات، مشيرًا إلى أن الإفريقي من الأسماء المرشحة للوصول إلى النهائيات. وتابع قائلاً إن اللاعبين قادرون على الفصل بين أي مشاكل داخل الفريق والمشاركة في المباريات، خاصة في ظل منافسة الفريق على أكثر من بطولة في الوقت الحالي. وأكد أن الفرق الكبيرة تستطيع التعامل مع الأمور الداخلية بشكل ناجح.

تبرعات أحمد حسام ميدو لأسر الضحايا

في خطوة إنسانية متزامنة، أعلن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تقديم دعم مالي لأسر ضحايا حادث دائري الوراق. وكشف ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عن قرار مؤسسة أحمد حسام الخيرية بتخصيص مليون جنيه لصالح أسر الضحايا. جاء هذا القرار للمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين والوقوف بجانبهم في هذه الظروف الصعبة التي خلفها الحادث الأليم.

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وكتب أحمد حسام ميدو في تغريدته أنه سأل الله عز وجل أن ينعم على عائلات وأصدقاء ضحايا ومصابي الحادث بالمن والسلوى. هذا الجانب الإنساني يأتي بالتزامن مع التركيز الإعلامي على استعدادات الزمالك، حيث وجه معتمد جمال الشكر لجماهير الإفريقي التونسي على مبادرتهم بالتبرع بالدم لمصابي الحادث.

تحليل فني وجاهزية اللاعبين للمباراة

تحدث معتمد جمال عن جاهزية عناصر الفريق، مؤكدًا أن معظم اللاعبين مستعدون لمباراة اليوم. وأشار إلى قدرة الفريق على تجهيز اللاعبين بصورة جيدة عقب مباراة الجونة الأخيرة في الدوري. كما أشار المدير الفني إلى أن جمهور الزمالك هو أفضل جماهير في العالم، وأن الطاقم التدريبي يبذل قصارى جهده لإسعادهم، خاصة أنهم يساندون الفريق باستمرار في كافة المباريات.

وأوضح معتمد جمال أن مباريات الزمالك أمام فرق شمال أفريقيا تكون أصعب، لكن الفريق جاهز للقاء اليوم ويسعى للظهور بأفضل صورة. وأضاف أن الزمالك هو الفريق الوحيد الذي يفقد عناصر في كل موسم بسبب رحيل بعض النجوم وإيقاف القيد، لكنه يضم أفضل اللاعبين في مصر والقارة، بالإضافة إلى لاعبين دوليين يعرفون كيفية التعامل مع ضغوط المباريات والبطولات.

تفاصيل الموعد والمكان لمباراة الغد

يستضيف الزمالك نظيره الإفريقي التونسي في السادسة مساء غدٍ السبت، على ستاد القاهرة الدولي. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وحول دراسة الفريق المنافس، قال معتمد جمال إنهم درسوا فريق الإفريقي وتابعوا مباريات المنافس، بما فيها مباراته الأخيرة أمام الترجي.

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وأكمل المدير الفني أن كلا الفريقين بمثابة كتاب مفتوح للآخر، متمنياً أن يحالفهما التوفيق في لقاء اليوم لإسعاد الجماهير التي تدعمهما في كل المباريات. وتتنوع الاهتمامات الرياضية في هذا اليوم لتشمل مواجهات أخرى في الدوريات الأوروبية والعربية، لكن كل الاهتمام يتجه نحو هذا اللقاء الهام الذي يجمع بين الفريقين.