معتمد جمال يعترف بنقص الجودة في فوز الزمالك رغم التأهل لكأس مصر

المدير الفني معتمد جمال ينتقد أداء الزمالك أمام مصر للتأمين رغم الفوز والتأهل، ويؤكد أن الغيابات كانت العائق الرئيسي رغم تحقيق هدف دور الـ16.

أعرب معتمد جمال ، المدير الفني لفريق أول كرة القدم ب نادي الزمالك ، عن استيائه الكبير من المستوى الفني والتكتيكي الذي أظهره لاعبو الفريق خلال مباراة دور الـ32 من بطولة كأس مصر أمام نادي مصر للتأمين. ورغم أن الزمالك حقق الفوز وحجز مقعده في المرحلة القادمة، إلا أن المدير الفني أكد أن الأداء لم يكن يرقى للمستوى المطلوب الذي يطمح إليه الجمهور والإدارة.

تفاصيل الفوز وأهداف المعركة

حقق الزمالك فوزًا مثيرًا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعته بنادي مصر للتأمين على ملعب استاد القاهرة الدولي. هذا الفوز الحاسم مكن الفريق الأبيض من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، وهو الإنجاز الذي كان الهدف الأساسي من المشاركة في هذه الجولة.

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انتقادات الأداء وغيابات الفريق

أوضح معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب الصافرة النهائية أن اللاعبين لم يقدموا الأداء الكامل، لافتًا إلى أن مستوى التركيز لم يكن مثاليًا طوال المباراة. وأشار المدرب إلى أن غيابات الإصابة أثرت بشدة على خطط الجهاز الفني، خاصة في الخط الهجومي، مما صعّب مهمة تكوين لعبة هجومية متقنة.

مواقف الأطراف وتأثيرها على النتيجة

أكد معتمد جمال أن الفريق تعامل مع الظروف الصعبة بأفضل طريقة ممكنة، مضيفا أن مباريات الكأس دائمًا ما تحمل مفاجآت وقد شهدت نسخ سابقة سقوط فرق كبيرة أمام أندية من درجات أدنى. كما أشار المدرب إلى أن الجوائز الفردية التي يتقدم لها أو يحصل عليها اللاعبون هي ثمرة عمل جماعي يدعمه الجهاز الفني والجماهير البيضاء.

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آفاق المستقبل ومواجهة الشرقية

بعد هذا الدور، يوجه الزمالك خطاه نحو مواجهة قوية أمام فريق الشرقية للدخان في إطار الدور المقبل من البطولة. يتطلع معتمد جمال إلى تحسين مستوى الأداء بشكل ملحوظ بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وعودة عدد من اللاعبين الأساسي injuredين، مما سيعزز من فرص الفريق في المنافسة على لقب البطولة.

التطلعات نحو الفوز باللقب

على الرغم من الانتقادات الموجهة للأداء الحالي، أعرب المدير الفني عن تفاؤله الكبير بمستوى الفريق في المباريات القادمة، مؤكدًا أن المستوى لن يكون أسوأ مما ظهر في مباراة مصر للتأمين. يواصل الزمالك مشواره في البطولة بسعي جاد لتحقيق الأهداف الكبرى والحفاظ على مكانته بين فرق الكبار.