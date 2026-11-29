معتمد جمال يعلن إجازة لاعبي الزمالك، بينما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمات قانونية وبنكية للأسر المتضررة في العجوزة لتسهيل الإجراءات والدعم المالي.

أعلن معتمد جمال ، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة، عن منح جميع لاعبي فريق نادي الزمالك راحة من التدريبات في اليوم التالي للفوز على فريق الترجي الرياضي الأفريقي، وذلك بهدف تلقي أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتخفيف الأعباء النفسية والجسدية عنهم. ويأتي هذا القرار الإداري في إطار الاهتمام الكبير بصحة اللاعبين واستقرارهم النفسي بعد تحقيق انتصار مهم على أرضية الملعب الأفريقي، مما يعكس اهتمام الوزارة بظروف الفرق المشاركة في البطولات القارية.

إجازات اللاعبين والرعاية الصحية

يهدف القرار الذي أصدره معتمد جمال إلى منح اللاعبين وقفة استراعية للتعافي البدني والنفسي، خاصة وأن الفريق خضع لمجهودات كبيرة خلال المباراة، مما يستدعي تقديم الرعاية اللازمة لتثبيت مكانة الفريق في البطولة. وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الإدارة الرياضية على توازن اللاعبين ومساعدتهم على العودة بأفضل حال ممكنة للملاعب، مما يساهم في تحقيق المزيد من النجاحات في الموسم الحالي.

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التدخل الحكومي لخدمة المواطنين

في سياق متصل، يعمل الفريق القانوني المتخصص الذي شكلته وزارة التضامن الاجتماعي على تيسير الإجراءات أمام الأسر المتضررة، ويقدم جميع الخدمات القانونية لهم، ويعمل على سرعة استخراج المستندات والأوراق اللازمة بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل. ويقدم هذا الفريق الدعم القانوني الشامل للأسر التي تتأثر بالمواقف الطارئة، مما يضمن حقوقهم ويخفف من الأعباء البيروقرطية التي قد تواجههم في استخراج الوثائق الرسمية.

الخدمات البنكية في العجوزة

كما يتواجد فريق من بنك ناصر الاجتماعي بالمقر ذاته، وهو مقر الهيئات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بشارع المراغي في منطقة العجوزة، لفتح الحسابات البنكية للأسر المتضررة تمهيداً لإيداع مبالغ الدعم في حسابات الورثة أو المصابين والمتضررين، أو تحويلها في حساباتهم المباشرة. ويعد هذا التواجد البنكي المباشر خطوة جوهرية لتسهيل وصول الدعم المالي للأسر المستحقة لها دون تأخير، مما يعزز من كفاءة النظام الاجتماعي ويقلل من المعاناة التي قد تنتج عن التأخير في صرف المبالغ المستحقة.

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قنوات التواصل والشفافية

ويواصل فريق خدمة المواطنين التابع للوزارة، والمتواجد بالعجوزة، العمل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، كما يتلقى جميع الاستفسارات على مدار الساعة عبر الخط الساخن رقم 16857، أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم 01577786753. وتؤكد الوزارة أنها ستطلع الرأي العام تباعاً، ومن خلال قنواتها الرسمية، على جميع التفاصيل أولاً بأول في إطار من الشفافية، مهيبة بوسائل الإعلام كافة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها وعن الجهات المعنية بالدولة.

التأخيرات في حركة القطارات

في مجال النقل العام، سجلت حركة القطارات تأخيرات ملحوظة، حيث بلغ متوسط التأخير 45 دقيقة بين قليوب والزقازيق والمنصورة يوم الأحد 29 نوفمبر 2026، كما سجل نفس الخط من 45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط طنطا - دمياط يوم الأحد 29 نوفمبر 2026. وتوضح هذه الأرقام حجم التأثير على حركة الركاب والمواعيد المحددة، مما يستدعي متابعة دقيقة من الجهات المسؤولة لتقليل هذه التأخيرات وضمان انتظام المواعيد المستقبلية.