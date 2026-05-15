معتمد جمال يقود طموحات الزمالك لاستعادة عرش الكونفدرالية في موقعة الحسم أمام اتحاد العاصمة

تفاصيل تصريحات معتمد جمال المدير الفني للزمالك قبل مواجهة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وخطة الفريق لتجاوز خسارة الذهاب وتحقيق اللقب الغالي.

أعرب معتمد جمال ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن تفاؤله الكبير وقدرة فريقه على قلب الموازين في مباراة الإياب من نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

وأوضح جمال في تصريحات صحفية موسعة أن نهائيات القارة السمراء دائماً ما تكون مقسمة على مرحلتين، معتبراً أن الشوط الأول من هذا النهائي قد انتهى في الجزائر بنتيجة لم تكن منصفة لطموحات الفريق، حيث خسر الزمالك بهدف نظيف في ظل غياب التوفيق في اللمسات الأخيرة، رغم إدراكه أن فريقه كان يمتلك كافة المقومات الفنية التي تؤهله للعودة بنتيجة التعادل على أقل تقدير. وأكد المدير الفني أن الفريق يمتلك العزيمة والإصرار لتصحيح المسار في القاهرة، مشدداً على أن التركيز الآن ينصب بالكامل على كيفية استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والعودة بالكأس إلى ميت عقبة.

وفيما يتعلق بالجانب التكتيكي والاستعدادات الفنية، كشف معتمد جمال عن عمل الجهاز الفني على وضع كافة السيناريوهات المتوقعة لمباراة الحسم، بما في ذلك احتمالية اللجوء إلى ركلات الترجيح في حال تعادل الفريقين في النتيجة الإجمالية. وبالرغم من استعداد الفريق لهذا السيناريو، إلا أن جمال أبدى رغبته في حسم اللقاء خلال الوقت الأصلي أو الإضافي لتجنب ضغوط ركلات الحظ.

وأشار إلى أن الزمالك س يدخل اللقاء بأسلوب مختلف تماماً عن مباراة الذهاب، حيث سيسعى لتحقيق توازن دقيق بين الهجوم الضاغط والتحفظ الدفاعي لضمان عدم استقبال أهداف قد تعقد المهمة. كما وجه تحية خاصة لمدرب اتحاد العاصمة، لامين نداي، واصفاً إياه بالمدرب صاحب الاسم الكبير والخبرة الواسعة، مؤكداً أن الزمالك يحترم الخصم ويقدر قوته ولكن الثقة في لاعبي القلعة البيضاء تفوق أي مخاوف.

وعلى الصعيد النفسي، تطرق معتمد جمال إلى كيفية التعامل مع الضغوط الجماهيرية، موضحاً أن تواجد جماهير الزمالك في ستاد القاهرة سيكون بمثابة الوقود الذي يدفع اللاعبين لتقديم أقصى ما لديهم، مؤكداً أن الضغط الجماهيري في هذه الحالة يتحول إلى دافع إيجابي وليس عبئاً نفسياً. كما خصص جزءاً من حديثه للدفاع عن المدافع حسام عبد المجيد، مشيراً إلى أن مركز قلب الدفاع هو الأكثر عرضة للنقد لأن الخطأ فيه يكلف هدفاً، ومؤكداً أن حسام قدم مستويات رائعة في الفترة الأخيرة وكان من أبرز لاعبي الفريق في مباراة الذهاب لولا لحظة غاب فيها التوفيق.

وأضاف أنه تواصل مع اللاعب لرفع روحه المعنوية والتأكيد على ثقته الكاملة في قدراته، لضمان دخوله المباراة بتركيز عالٍ وثبات انفعالي. واختتم المدير الفني حديثه بالتأكيد على أن هدفه الأساسي والوحيد في المرحلة الراهنة هو تتويج الزمالك بلقبي كأس الكونفدرالية والدوري المصري، مشيراً إلى أن تفكيره في مستقبله الشخصي مع الفريق يتوارى الآن خلف الرغبة في تحقيق الإنجازات للجماهير.

كما أعرب عن تقديره للشعب الجزائري الشقيق، شاكراً إياهم على حفاوة الاستقبال التي وجدها الفريق خلال رحلته في الجزائر، ومرحباً بالجماهير الجزائرية في مصر. ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لعودة الزمالك لمنصات التتويج الأفريقية بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد على ستاد 5 يوليو بالجزائر





الزمالك اتحاد العاصمة كأس الكونفدرالية معتمد جمال الكرة الأفريقية

