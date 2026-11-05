معدلات السير في مصر تتجاوز 75% مع تفشي الازدحام المروري

رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية يؤكد تجاوز معدلات السير 75% في محافظات مصر، مع انتشار الخدمات المرورية وتفعيل خطوط الإغاثة للتعامل مع الازدحام.

أكد محمد صابر ، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية بـ" الراديو 9090"، اليوم الخميس، أن معدلات سير المركبات خلال فترة الذروة المسائية على مستوى الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المحافظات تجاوزت حاليًا 75%، مما يستدعي تضافر الجهود المرورية لتسيير الحركة.

إجراءات السلامة وتفعيل خطوط الإغاثة

في سياق استعراضه لأبرز مستجدات النشرة المرورية الرقمية، أشار محمد صابر إلى تفعيل رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة 01221110000، بجانب الخط الساخن 136 الخاص بمحافظتي القاهرة والجيزة، لاستقبال استفسارات المواطنين والإبلاغ عن الحوادث والأعطال بالسرعة المطلوبة.

Also read جامعة عين شمس تكرم كوكبة من رؤسائها السابقين وعلمائها .. تفاصيل

ولفت إلى انتشار الخدمات المرورية بمحيط المنشآت التعليمية لضمان سلامة الطلاب، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، قد وجه بتطبيق الدليل الإرشادي للإعلانات على الطرق بهدف توحيد معايير التنظيم وتعزيز الهوية البصرية.

توقعات الازدحام في الإسكندرية والدقهلية

تشهد محافظة الإسكندرية أحجامًا مرورية بطريق الجيش في منطقتي الرمل وسبورتنج، مع وجود أحجام متفرقة بشوارع زكي رجب وعمر لطفي، ومحوري أبو قير وفيكتوريا إيمانويل المؤديين إلى كايرو سيز مول، ومحور 14 مايو المتجه إلى ميدان سموحة.

Advertisement

وقد نصح محمد صابر بالسفر عبر محور المحمودية الجديد، مشيرًا إلى أن متوسط زمن الوصول عند استخدام هذا المحور يبلغ 12 دقيقة، مما يجعله الخيار الأمثل لتجنب الازدحامات المرورية المحتملة في الطرق الأخرى.

كذلك تظهر أحجام مرورية متفرقة بمحور قناة السويس المتجه إلى باب شرق، حيث يفضل استخدام محور التعمير وكوبري القباري بمتوسط زمن وصول 10 دقائق، بينما يفضل القادمون من الطريق الدولي الساحلي سلوك محور الفريق عزت سليمان الجديد بمتوسط 10 دقائق.

حركة المرور في الدقهلية والغربية وبورسعيد

في محافظة الدقهلية، تشهد مدينة دمنهور أحجامًا مرورية بشوارع الجمهورية والوحدة العربية ومحمود الوكيل وأحمد محرم، حيث يظل استخدام شارع عبد السلام الشاذلي هو الأفضل بمتوسط زمن وصول 11 دقيقة.

أما في مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، فتوجد أحجام مرورية متفرقة بشارع سعد زغلول وشارع المحافظة المتجه إلى ميدان الصاغة، مع توصية باستخدام شارع أحمد ماهر بمتوسط زمن وصول 12 دقيقة لتقليل وقت الانتظار.

وفي مدينة المنصورة، تواجه شوارع جيهان السادات وموقف سندوب أحجامًا مرورية، مما يدفع السائقين لتفضيل شارع أحمد ماهر بمتوسط 13 دقيقة، بينما تظهر أحجام في دمياط بميدان الشهابية، ويفضل استخدام الكورنيش والكوبري المعدني بمتوسط 13 دقيقة.

توصيات المرور للقليوبية والوجه البحري

في محافظة الغربية، تتسم مدينة طنطا بأحجام مرورية بشارع الجيش وميدان المحطة ومنطقة المديرية، حيث وجه العميد هاني عزيز ، مدير مرور الغربية، بنشر الخدمات المرورية ورفع الانتظار الخاطئ، مع تفضيل استخدام شارع طه الحكيم بمتوسط 13 دقيقة.

Advertisement

وتشهد بورسعيد كثافات بشارع محمد علي عند تقاطع القابوطي وشارع أوجينا، حيث تم توجيه السائقين لاستخدام شارع عبد الرحمن شكري بمتوسط زمن وصول 10 دقائق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وفي الإسماعيلية، تظهر أحجام مرورية بشوارع أنور السادات ورضا والمدارس، ويُنصح بسلوك شارع الجمهورية بمتوسط 10 دقيقة، وسط إشراف مباشر من العميد أحمد عامر ، مدير مرور الإسماعيلية.

الوضع على الطرق الدائرية والكباري

على الطرق الدائرية، وجه اللواء الدكتور علاء فتح الله ، مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر الخدمات على جميع المحاور المؤدية لمداخل القاهرة الكبرى، وسط كثافات على كوبري أكتوبر و15 مايو في الزمالك.

تتمركز الخدمات في شرق القاهرة تحت قيادة اللواء محمد سيف ، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، لوضع خطة عاجلة لتصفية الأحجام في الذروة المسائية، بينما تظهر كثافات في الجيزة بكورنيش العجوزة والجيزة.

وأشار محمد صابر إلى دفع خدمات الانتشار السريع بإشراف اللواء عمر عبد النعيم ، وكيل مرور الجيزة، للعمل على تصفية الكثافات في مناطق المنيب والعمرانية، مع تفضيل محور عمر بن العاص للقادمين من الطريق الدائري بمتوسط 9 دقائق.