تفاصيل النشرة المرورية الرقمية اليوم الخميس مع معدلات سير تتجاوز 74%، وأرقام الخطوط الساخنة للطوارئ، وأفضل المسارات لتجنب الازدحام في القاهرة الكبرى والمحافظات.

أكد محمد صابر رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية في الراديو 9090 ، اليوم الخميس، أن معدلات سير المركبات خلال فترة الذروة المسائية قد تجاوزت حاليًا نسبة 74% على مختلف الطرق والمحاور في الجمهورية. وأشار إلى تفعيل خط الطوارئ على الطرق السريعة برقم 01221110000، بالإضافة إلى الخط الساخن 136 الخاص بمحافظتي القاهرة والجيزة لاستقبال استفسارات المواطنين والبلاغات المتعلقة بالحوادث.

تحليل كثافات السير في الميادين الرئيسية

تشهد محافظة الإسكندرية كثافات مرورية بطريق الجيش بمنطقة الرمل ومصطفى كامل، بينما تنتشر أحجام متفرقة بشارع محمد فوزي معاذ ومحور أبو قير، مع تفضيل مسار المحمودية الجديد بزمن وصول 11 دقيقة. وفي القاهرة الكبرى، تتوافد الأحجام بشارع جيهان السادات المتجه إلى حي الجامعة وشارع محمود شاهين، بالإضافة إلى طريق ميت غمر - طلخا المتجه إلى كوبري الجامعة، مع تفضيل شارع أحمد ماهر بزمن وصول 13 دقيقة.

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وفي دمياط، تظهر أحجام مرورية بميدان الشهابية ومنطقة جامع آدم وشارعي فكري وأبو الوفا، مع تفضيل الكورنيش والكوبري المعدني بزمن وصول 12 دقيقة وسط انتشار واسع للخدمات المرورية برئاسة العميد محمد عوض التل. كما تشهد طنطا أحجامًا بشوارع الجيش وميدان المحطة، مع تفضيل شارع طه الحكيم بزمن وصول 12 دقيقة وتنفيذ حملات تكثيف للخدمات برئاسة العميد هاني عزيز.

أما في بورسعيد، فتتصدر أحجام مرورية شارع محمد علي عند تقاطعه مع القابوطي وسعد زغلول وأوجينا، مع تفضيل شارع عبد الرحمن شكري بزمن وصول 9 دقائق. وفي الإسماعيلية، تنتشر الأحجام بأنور السادات والسكة الحديد وأحمد عرابي مع تفضيل شارع الجمهورية بزمن وصول 10 دقائق تحت إشراف العميد أحمد عامر.

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توجيهات الإدارة العامة للمرور والقليوبية

وجّه اللواء الدكتور علاء فتح الله، مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر الخدمات على جميع المحاور المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، مع دفع فرق التدخل السريع وسيارات الإغاثة، واستثناءً من ذلك بعض الأحجام بدائري المرج وباسوس والقوس الغربي والأوتوستراد. وفي القليوبية، تتوافد أحجام مرتفعة بالطريق الزراعي القادم من شبرا الخيمة، مع تفضيل محور بنها الحر وتكثيف الخدمات برئاسة اللواء محمد البطوطي.

ويتوقع أن يشهد القطاع شرق القاهرة تكثيفًا للخدمات وخطة عاجلة خلال الذروة المسائية لتصفية الأحجام تحت رئاسة اللواء محمد سيف، بينما تتواجد كثافات عالية على كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو في الزمالك، مع تفضيل نفق الأزهر بزمن وصول 12 دقيقة. كما تظهر أحجام بكورنيش العجوزة والجيزة مع تفضيل شارع ربيع الجيزي بزمن وصول 10 دقائق.

توحيد معايير الإعلانات على الطرق

وجّه الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالدليل الإرشادي لتوحيد معايير تنظيم الإعلانات، بهدف تعزيز الهوية البصرية والحد من التشوه البصري ودعم السلامة المرورية. ويأتي هذا التوجيه توازيًا مع استعراض محمد صابر للنشرة الرقمية وتوجيهات الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة لتعزيز المشهد الحضاري.