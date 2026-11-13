معرض الجمعة الدائم لمطبوعات الأزهر الشريف يفتح أبوابه بالجامع الأزهر

يتيح معرض الجمعة الدائم بالجامع الأزهر لرواد المسجد وزائريه اقتناء إصدارات الأزهر الشريف الموثوقة، بهدف تعزيز الوعي الديني والثقافي وتشجيع القراءة.

ينظم مجمع البحوث الإسلامية معرض الجمعة الدائم لمطبوعات الأزهر الشريف عقب صلاة الجمعة داخل الجامع الأزهر ، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. ويشرف على المعرض الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي الأمين العام للمجمع، فيما تتابع الأمانة المساعدة للثقافة الإسلامية تفاصيله. ويهدف المعرض إلى إتاحة الإصدارات الأزهرية أمام رواد الجامع الأزهر وزائريه.

يقوم المعرض على فكرة بسيطة، وهي أن يجد المصلون والزائرون مطبوعات الأزهر في مكان واحد بعد الصلاة مباشرة، فيتعرفوا عليها ويقتنوها بحسب اهتماماتهم. ويأتي ذلك في إطار جهود نشر المعرفة الموثوقة وتعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المترددين على الجامع.

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مطبوعات المعرض وجهاتها الناشرة

يضم معرض الجمعة مجموعة من الإصدارات الصادرة عن أربع جهات، هي مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، والجامع الأزهر، ومكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر. ويجمع هذا التنوع بين الإصدارات البحثية والتراثية والتوعوية ضمن معرض واحد.

ويرتبط اختيار هذه الإصدارات بأهداف الأزهر الشريف المعلنة، ومنها ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتشجيع القراءة والاطلاع. ويعكس تنظيم المعرض بعد صلاة الجمعة حرص القائمين عليه على الوصول إلى الجمهور في وقت تجتمع فيه أعداد كبيرة من المصلين داخل الجامع.

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أهداف المعرض في نشر الوعي الديني

يستهدف معرض الجمعة نشر المعرفة الموثوقة في مواجهة المحتوى غير المتخصص، من خلال إتاحة إصدارات تصدر عن مؤسسات علمية وتعليمية داخل الأزهر. ويمنح هذا الإطار الزوار مرجعا مكتوبا يمكن الرجوع إليه بعد مغادرة المسجد.

ويعد المعرض امتدادا لدور الجامع الأزهر في تعزيز الوعي الديني والثقافي، إذ يربط بين الصلاة والاطلاع على الكتب الصادرة عن الأزهر. ويوفر المعرض للزائرين فرصة اقتناء الإصدارات مباشرة، دون الحاجة إلى البحث عنها في منافذ أخرى.

استمرارية المعرض وأثره على القراء

يعمل المعرض بصفة دائمة، أي أنه لا يقتصر على مناسبة محددة، بل يتكرر أسبوعيا عقب صلاة كل جمعة. ويتيح هذا الاستمرار للقراء متابعة الجديد من إصدارات الأزهر بصورة منتظمة.

ويؤثر المعرض في الجمهور بتقريب الإصدارات الأزهرية من المواطنين والزائرين، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع. وبذلك يصبح الجامع الأزهر مساحة للتثقيف إلى جانب كونه مكانا للعبادة، وفق ما تنص عليه أهداف تنظيم المعرض.