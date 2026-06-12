معلومات هامة عن الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، والنيابة العامة، والبيسبول، والرياضة المصرية

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مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقيلة: واشنطن موّلت أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولة مصطفى بكري عن مصادر موثوقة: لا صحة لرفع الحصانة عن نائب بالبرلمان في قضية صبري نخن حماية المستهلك بعد غش عصير القصب بثاني أكسيد التيتانيوم: اكتشفنا أن أغلب المحال تستخدمه بكميات كبيرة بيل جيتس: تعرضت للابتزاز من قبل إبستين بسبب معرفته بعلاقاتي خارج إطار الزواج أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، التوصل إلى اتفاق نهائي مع عماد النحاس للاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027.
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقيلة: واشنطن موّلت أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولة مصطفى بكري عن مصادر موثوقة: لا صحة لرفع الحصانة عن نائب بالبرلمان في قضية صبري نخن حماية المستهلك بعد غش عصير القصب بثاني أكسيد التيتانيوم: اكتشفنا أن أغلب المحال تستخدمه بكميات كبيرة بيل جيتس: تعرضت للابتزاز من قبل إبستين بسبب معرفته بعلاقاتي خارج إطار الزواج أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، التوصل إلى اتفاق نهائي مع عماد النحاس للاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027
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