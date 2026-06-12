معهد بحوث الإلكترونيات يفتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي الميداني لعام 2026

يهدف البرنامج إلى توفير برامج تدريبية متخصصة داخل بيئة بحثية وتكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تنمية الكوادر البشرية القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

أعلن معهد بحوث الإلكترونيات فتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي الميداني لعام 2026، الذي يستهدف طلاب كليات الهندسة بمختلف تخصصاتها، وطلاب الجامعات التكنولوجية ، و المعاهد العليا الهندسية والتكنولوجية ، إلى جانب الطلاب الراغبين في تنمية مهاراتهم التقنية والبحثية واكتساب خبرات عملية متقدمة تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.

يهدف البرنامج إلى توفير برامج تدريبية متخصصة داخل بيئة بحثية وتكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تنمية الكوادر البشرية القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل. وسيبدأ البرنامج الصيفي لهذا العام اعتباراً من 1 يوليو 2026، ويستمر حتى 15 سبتمبر 2026. سيحصل كل متدرب على برنامج تدريبي لمدة شهر بإجمالي 60 ساعة تدريبية، موزعة على 12 يوماً تدريبياً بواقع ثلاثة أيام أسبوعياً





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برنامج التدريب الصيفي الميداني معهد بحوث الإلكترونيات كليات الهندسة الجامعات التكنولوجية المعاهد العليا الهندسية والتكنولوجية

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