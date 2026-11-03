مغاوري يعلن موافقة التجمع على مشروع محطة الجبل الأصفر رغم تحفظات الحزب

أكد عاطف مغاوري موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مبدئيًا على استكمال تمويل محطة الجبل الأصفر بقيمة 110 ملايين يورو، مع الدعوة لتقليل المديونية الأجنبية.

أعلن النائب عاطف مغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية ل حزب التجمع ، خلال الجلسة العامة ل مجلس النواب ، عن موافقة الهيئة من حيث المبدأ على استكمال الاتفاقية الخاصة بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر. وقد أشار نائب التجمع إلى أن المشروع قائم بالفعل، وينضم إلى سلسلة المشروعات الكبرى المماثلة التي تم إنجازها في البلاد، وعلى رأسها المحطة العملاقة لمحطة بحر البقر.

التفاصيل المالية ومصادر تمويل المشروع

تعود هذه الاتفاقية إلى الفصل التشريعي الماضي، حيث عٌرضت على مجلس النواب تقريبًا في شهر مايو 2025، لكن لم يُستكمل نقاشها آنذاك ليُستكمل الآن خلال الفصل التشريعي الحالي. وبينما يتجه النظر إلى مبلغ 110 ملايين يورو المقدمة من البنك الأفريقي، أوضح مغاوري أنها تمثل نسبة محددة من إجمالي تمويل المشروع الكلي.

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وأكد النائب أن التمويل يشمل مكونًا محليًا يعادل 66.4%، إلى جانب جزء من تمويل الوكالة الفرنسية وجزء آخر من تمويل البنك الأفريقي. كما شدد على ضرورة تحسين شروط القرض المقدم من البنك الأفريقي، معتبرًا أن مصر تُعد من أولى الدول الأفريقية مساهمةً وتأسيسًا في البنك، مما يستدعي تحقيق منافع أفضل للقارة.

الموقف الرسمي وحذر التجمع من المخاطر

أعلن عاطف مغاوري باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الموافقة النهائية لاستكمال المشروع، مؤكدًا أن ذلك لا يمثل خروجًا عن الموقف المبدئي للحزب. وشدد المغاوري على موقف الحزب الرافض حتى للقروض ذات الفائدة الصفرية، وذلك باعتبارها تمثل ديونًا على الاقتصاد المصري وعلى الأجيال القادمة في المستقبل.

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حذر رئيس الهيئة البرلمانية من أن الاقتراض يمثل خطرًا كبيرًا يهدد سيادة واستقلال القرار الوطني. مشيرًا إلى أن العامل الاقتصادي والمديونية يؤثران دائمًا على الاختيارات السياسية للدولة في كثير من المواطن الحيوية، مما يستدعي الحذر الشديد في التعامل مع الالتزامات المالية الخارجية.

التنمية الذاتية والبدائل الاقتصادية

شدد عاطف مغاوري على ضرورة البحث عن سبل للنمو وتنمية البلاد من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية، وتقليل الاقتراض قدر الإمكان. واعتبر شعار "ننمو معًا" الهدف الاستراتيجي للقارة الأفريقية، داعيًا إلى تطبيقه فعليًا من خلال تعزيز القدرات المحلية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي الذي قد يحد من السيادة الوطنية.