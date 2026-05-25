كشفت مصادر عن تفاصيل مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، التي تطرقت إلى عدد من النقاط الهامة وعلى رأسه رفع العقوبات عن إيران، والتوقف عن حصار الموانئ إلى جانب فتح مضيق هرمز وتصدير النفط الإيراني. مفاجأة في مجموعة مصر بالمونديال.. المكسيك تستضيف منتخب إيران بعد القرار الأمريكي، وتطور بارز بالملف النووي.. إيران مستعدة لنقل اليورانيوم المخصب إلى الصين، وأعلنت المصادر لفضائية"العربية". أن مسودة الاتفاق بين أمريكا وإيران تؤكد العمل على خفض التصعيد بالمنطقة، إلا أن الخلاف مستمر بشأن الترتيبات التفصيلية المتعلقة بإدارة مضيق هرمز، بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران. وبحسب المسودة، فإن إيران ستؤكد في نص الاتفاق التزامها بالقانون الدولي فيما يخص مضيق هرمز، إلى التفاوض بشأن آلية الإفراج عن أصول إيران المجمدة لاحقا، على أن يجري الإفراج عن جزء من أصول إيران المجمدة وفقا لآلية محددة. انضمام إيران لاتفاقيات أبراهام .. ترامب يكشف مفاجأة بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، بسبب إيران.. ترامب: أضحك على الديمقراطيين الحمقى والجمهوريين بالاسمو، والمسودة إلى تحديد فترة 60 يوما للمفاوضات النووية، و30 يوما لإعادة الملاحة بمضيق هرمز، والتأكيد على وقف النار بجميع الجبهات ومنها لبنان، بالإضافة إلى تمكين إيران من بيع وتصدير النفط، والتزام الولايات المتحدة بتخفيف الحصار على موانئ إيران.

كشفت مصادر عن تفاصيل مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة و إيران ، التي تطرقت إلى عدد من النقاط الهامة وعلى رأسه رفع العقوبات عن إيران ، والتوقف عن حصار الموانئ إلى جانب فتح مضيق هرمز وتصدير النفط ال إيران ي.

مفاجأة في مجموعة مصر بالمونديال.. المكسيك تستضيف منتخب إيران بعد القرار الأمريكي، وتطور بارز بالملف النووي.. إيران مستعدة لنقل اليورانيوم المخصب إلى الصين، وأعلنت المصادر لفضائية"العربية". أن مسودة الاتفاق بين أمريكا وإيران تؤكد العمل على خفض التصعيد بالمنطقة، إلا أن الخلاف مستمر بشأن الترتيبات التفصيلية المتعلقة بإدارة مضيق هرمز، بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران.

وبحسب المسودة، فإن إيران ستؤكد في نص الاتفاق التزامها بالقانون الدولي فيما يخص مضيق هرمز، إلى التفاوض بشأن آلية الإفراج عن أصول إيران المجمدة لاحقا، على أن يجري الإفراج عن جزء من أصول إيران المجمدة وفقا لآلية محددة. انضمام إيران لاتفاقيات أبراهام .. ترامب يكشف مفاجأة بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، بسبب إيران..

ترامب: أضحك على الديمقراطيين الحمقى والجمهوريين بالاسمو، والمسودة إلى تحديد فترة 60 يوما للمفاوضات النووية، و30 يوما لإعادة الملاحة بمضيق هرمز، والتأكيد على وقف النار بجميع الجبهات ومنها لبنان، بالإضافة إلى تمكين إيران من بيع وتصدير النفط، والتزام الولايات المتحدة بتخفيف الحصار على موانئ إيران





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر مونديال إيران ترامب تصعيد العقوبات حصار مضيق هرمز تجارة تجارة النفط تجارة اليورانيوم تجارة الأسلحة تجارة الأسلحة النووية

United States Latest News, United States Headlines