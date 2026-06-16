مفاجآت في الطقس وتاريخ جامع عمرو بن العاص ومستقبل حسام حسن

تقرير شامل يغطي توقعات الطقس الصعبة، والتوسعات التاريخية لجامع عمرو بن العاص، وإعلان انتهاء عقد حسام حسن مع المنتخب قبل المونديال

تضمنت الأخبار الحديثة تقارير متنوعة شملت الطقس والتطورات اللوجستية والتاريخية. بدأت بتصريحات من هيئة الأرصاد الجوية حول الظروف الجوية المتوقعة، حيث أكدت أن أخ sterilization الأصعب ستكون خلال ثلاث ساعات محددة، مع رياح مثيرة للأتربة ورطوبة مرتفعة تخلق جوًا خانقًا.

وتطرقت التقرير إلى تغطية إعلامية أجراها الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، استضافت فيها الدكتورة فاتن صلاح، عضو هيئة خبراء التراث العربي، للحديث عن تاريخ جامع عمرو بن العاص. Adultos تج理会 هذا المسجد التاريخي، مشيرة إلى أنه بدأ كبناء بسيط وضيق المساحة، دون صحن أو مئذنة أو منبر، وأرضه كانت مفروشة بالحصى والحصير، وسقفه منخفض من جذوع النخل. وأضافت أن أول توسعة كبرى حدثت على يد مسلمة بن مخلد الأنصاري، مما زاد من مساحته بشكل كبير.

واستمرت التوسعات عبر العصور، خاصة بعد الفترة الفاطمية التي شهدت حريقًا كبيرًا ألحق ضررًا بالمسجد وأجزاء من الفسطاط. تولى البعض إعادة البناء والترميم مع إدخال إضافات معمارية جديدة أعادت رونقه. وأشارت إلى أن الشكل الحالي للمسجد تكامل خلال العصر العثماني، خاصة بعد توسعات مرات بيك التي أضافت عناصر ما زالت واضحة اليوم، كالواجهة وبعض الملامح البارزة.

وأكدت أن الجامع لم يكن مجرد مكان للصلاة، بل كان مركزًا علميًا رائدًا درس فيه كبار العلماء كالإمام الشافعي والعز بن عبد السلام، مما يجعله أول جامعة دينية في مصر قبل تأسيس الأزهر الشريف. أنهت فاتن صلاح تأكيدها على أن المسجد ظل عبر تاريخه منارة علمية ودينية، ومرتبطًا بمراحل تطور الدولة الإسلامية في مصر، محافظًا على مكانته كأحد رموز الفسطاط والقاهرة الإسلامية.

في السياق الرياضي، كشف حسام حسن عن مفاجأة تتعلق بعقده مع المنتخب الوطني، مؤكدًا أن عقده انتهى قبل كأس العالم، مما يفتح الباب لتفسيرات جديدة حول مستقبله الكروي. 项





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