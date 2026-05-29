مفاوضات إيران وأمريكا: تصريحات عراقجي ومواقف متباينة

تطورات المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، مع تصريحات عراقجي وقلق طهران من التنازلات، واقتراب اتفاق مبدئي يتضمن صندوق استثماري كبير.

تواصلت ال مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في أجواء من التوتر الحذر، حيث صرح وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي أن التوصل إلى اتفاق نهائي يعتمد على وقف النهج الأمريكي المتقلب.

وأدان عراقجي المطالب الأمريكية المفرطة ومواقفها المتغيرة، مشيراً إلى أن واشنطن لم تظهر جدية كافية في التعامل مع الملف النووي الإيراني. وفي سياق متصل، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن طهران لا تثق بالضمانات اللفظية، مؤكداً أن التنازلات تنتزع بالصواريخ وليس بالحوار. من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة اقترابها من اتفاق مبدئي مع إيران، يتضمن رفع الحصار البحري جزئياً مقابل فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون عوائق.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الاتفاق المرتقب سيمهد لإنشاء صندوق استثماري دولي بقيمة 300 مليار دولار لدعم الاقتصاد الإيراني بعد العقوبات. وتشمل المفاوضات أيضاً الإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، على أن تستمر المحادثات لمدة 60 يوماً إضافية للوصول إلى اتفاق شامل. على الصعيد الإقليمي، تتصاعد التحذيرات من تبعات أي تصعيد في الخليج، إذ هددت إيران باستهداف سفن أمريكية إذا لم يتم رفع الحصار، بينما يرفض ترامب تحويل أموال مباشرة إلى طهران.

وفي لبنان، تجري محادثات إسرائيلية لبنانية في واشنطن لتخفيف التوتر على الحدود. ويبقى السؤال: هل تتمكن الأطراف من تجاوز الخلافات التاريخية والتوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة ويحقق الاستقرار في المنطقة





