توقفت المفاوضات في قمة المناخ كوب31 بتركيا بعد فشل الدول في التوصل لاتفاقية عالمية جديدة بسبب اعتراض فرنسا وبنما وجزر صغيرة على عدم ذكر خفض الطلب على الوقود الأحفوري.

وصلت المفاوضات المكثفة في قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب31 التي تستضيفها تركيا، إلى طريق مسدود فعلياً، بعد سلسلة من الجلسات الطويلة التي امتدت طوال ليل يوم الجمعة. ورغم استمرار الجهود الدبلوماسية لساعات طويلة، لا تزال الدول المشاركة في المؤتمر غير قادرة على التوصل إلى اتفاقية مناخية عالمية جديدة تلبي الطموحات البيئية المرجوة.

الاعتراض الفرنسي والبنمي على غموض النص المتعلق بالوقود الأحفوري

في وقت متأخر من يوم الجمعة، اعترضت مجموعة من الدول بقيادة فرنسا وبنما على المسودة الأولية للاتفاقية، بحجة أنها لم تتضمن أي إشارة صريحة أو واضحة إلى ضرورة خفض الطلب العالمي على الوقود الأحفوري. وقال وزير البيئة في بنما، خوان كارلوس نافارو، بشكل قاطع إن من غير المقبول بأي حال أن يكون هناك مؤتمر للأطراف أو وثيقة ختامية نهائية لا تذكر حتى الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أنهم لن يقبلوا بذلك ببساطة.

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ورددت وزيرة الانتقال البيئي في فرنسا، مونيكا باربوت، نفس الموقف الرافض، مؤكدة أن غياب ذكر مصادر الطاقة التقليدية يمثل قصوراً جسيماً في الصياغة الحالية للنص. وأكدت الوزيرة الفرنسية أن النص الحالي يتجاهل جوهر المشكلة المناخية المتمثلة في الاعتماد المستمر على النفط والغاز والفحم، وهو ما يعتبره الجانب الأوروبي والبنمي خطوة للوراء بدلاً من الأمام.

دور منتجي النفط وضغوط السعودية لإزالة البنود المناخية الحاسمة

ويأتي هذا الموقف الحازم في سياق محاولة من وزراء يمثلون الدول المكونة من جزر، بالإضافة إلى بنما ومجموعة كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي تشمل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والسويد وفنلندا، لاستعادة بند الالتزام بالابتعاد عن النفط والغاز والفحم في الاتفاقية النهائية الجديدة. وقد تمكنت هذه المجموعة من الضغط بقوة لإعادة البنود المناخية الصارمة إلى صلب المفاوضات.

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ويُنسب الفضل في تعقيد المشهد التفاوضي وخلق هذا الطريق المسدود إلى الضغط الذي مارسه منتجو الوقود الأحفوري بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل إزالة هذه البنود الحاسمة من الصياغة الأولية. وقد نجح هذا الضغط في إضعاف النص الأصلي إلى حد دفع الدول المتقدمة بيئياً لرفض المسودة الحالية بشكل كامل، مما أوقف عجلة المفاوضات مؤقتاً.

انتقادات تقنية احتجاز الكربون ورفض اعتبارها حلاً شاملاً

انتقدت الوزيرة الفرنسية مونيكا باربوت بشكل لاذع الإشارات المتعددة الموجودة في نص البيان الختامي لعملية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وهي التقنية التي تعمل على تجميع الانبعاثات الكربونية عند إطلاقها وتخزنها تحت الأرض. ورأت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية أن الاعتماد الكبير على هذه التقنية في النص يمثل بمثابة ترخيص غير مباشر للدول الأخرى لمواصلة حرق النفط والغاز دون تقييد حقيقي.

واعتبرت باربوت أن التركيز المفرط على الحلول التقنية دون معالجة جذرية لسبب الانبعاثات، وهو الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري، يفتقر إلى الصرامة العلمية والسياسية اللازمة لاحتواء الأزمة المناخية المتفاقمة. هذا الموقف يعكس الانقسام العميق بين الدول الصناعية الكبرى المنتجة للطاقة والدول التي تتأثر بشكل مباشر بتغير المناخ.

موقف مجموعة أفريقيا وسعيها لتمويل التكيف مع التغيرات المناخية

في سياق منفصل تماماً عن الخلافات المتعلقة بالنصوص الفنية، تسعى مجموعة أفريقيا للحصول على التزامات مالية جديدة ومحددة بمزيد من الأموال المخصصة للتكيف مع التغيرات المناخية. وشددت المجموعة الأفريقية على أنها لم تأتِ إلى المؤتمر "للتوسل" أو طلب المساعدة الإنسانية فقط، بل لتعزيز قدراتها الوطنية في مواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ.

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وطالبت الدول الأفريقية بضمانات مالية ملموسة بدلاً من الوعود العامة، مؤكدة أن التكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة يتطلب استثمارات ضخمة ومستمرة. وهذا الجانب المالي يشكل تحدياً آخر في المفاوضات، حيث تحاول الدول النامية ضمان عدم تركيز الجهود فقط على خفض الانبعاثات دون دعم مالي كافٍ للتعايش مع آثارها.

التوقعات بنشر اتفاقية نهائية جديدة يوم السبت

ومن المتوقع أن ينشر فريق التفاوض اتفاقية جديدة، وربما نهائية، يوم السبت، بعد أن عكف المفاوضون طوال الليل على إعادة صياغة البنود المثيرة للجدل. ويحاول الفريق الفني دمج المقترحات المقدمة من الدول الجزرية وأوروبا مع مطالب منتجي الطاقة، في محاولة أخيرة لإنقاذ القمة من الفشل الذريع.

وسيكون النص الجديد محل اختبار حاسم لاستجابة المجتمع الدولي للضغوط التجارية والبيئية المتضاربة، حيث يتعين عليه أن يوازن بين الحاجة الملحة لخفض الانبعاثات والمصالح الاقتصادية للدول المنتجة للنفط والغاز.成败 هذا النهج سيقطع شوطاً طويلاً في تحديد مسار السياسة المناخية العالمية في السنوات القادمة.