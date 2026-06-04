تشهد مفاوضات تجديد عقد اللاعب حسين الشحات مع النادي الأهلي تطورات جديدة مع اقتراب الجلسة الحاسمة يوم الأحد، حيث كشف الإعلامي محمد شبانة عن بنود العرض الجديد الذي يشمل راتبًا ثابتًا وحقوق إعلانات وحوافز مرتبطة بالإنجازات، بينما يطالب اللاعب براتب أعلى.

كشف الإعلامي محمد شبانة عن آخر تطورات ملف تجديد عقد اللاعب حسين الشحات مع النادي الأهلي ، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد جلسة حاسمة بين الطرفين للوصول إلى اتفاق نهائي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC إن هناك جلسة نهائية مقررة يوم الأحد مع حسين الشحات من أجل حسم ملف تجديد عقده مع النادي الأهلي. وأضاف أن النادي الأهلي وضع نظامًا جديدًا في ملف تجديد عقود اللاعبين، يعتمد على راتب ثابت بجانب عوائد أخرى مرتبطة بالإعلانات والبطولات.

وتابع أن سيد عبدالحفيظ تحدث مع حسين الشحات وأكد له أنه لاعب كبير ومهم للفريق، وتم عرض راتب يصل إلى 25 مليون جنيه في الموسم، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه من حقوق الإعلانات. وشرح أن العرض يتضمن أيضًا حوافز مالية إضافية مرتبطة بالبطولات والإنجازات التي يحققها الفريق خلال فترة العقد.

واختتم شبانة تصريحاته بأن حسين الشحات طلب الحصول على 50 مليون جنيه في الموسم، وأن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الطرفين للوصول إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف قبل حسم ملف التجديد بشكل رسمي يوم الأحد. تبرز هذه التطورات أهمية اللاعب في خطط الفريق المستقبلية والجهود المبذولة للاحتفاظ به ضمن صفوف النادي في ظل المنافسات القادمة على مختلف الجبهات المحلية والإقليمية.

Title: مفاوضات التجديد بين الأهلي وحسين الشحات تصل إلى مرحلة حاسمة Description: تشهد مفاوضات تجديد عقد اللاعب حسين الشحات مع النادي الأهلي تطورات جديدة مع اقتراب الجلسة الحاسمة يوم الأحد، حيث كشف الإعلامي محمد شبانة عن بنود العرض الجديد الذي يشمل راتبًا ثابتًا وحقوق إعلانات وحوافز مرتبطة بالإنجازات، بينما يطالب اللاعب براتب أعلى. Category: رياضة Keywords: ["الأهلي", "حسين الشحات", "تجديد العقد", "مفاوضات", "محمد شبانة"





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