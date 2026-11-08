مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران لتسوية الأزمة السياسية

تسعى الولايات المتحدة وإيران لوقف التصعيد من خلال وساطات قطرية وباكستانية وسط توقعات بقبول مقترحات طهران لرفع العقوبات وإيقاف الأعمال العدائية.

تشهد الساحة السياسية الإقليمية والدولية حالة من الحراك النشط والمتزايد بخصوص الأزمة الأمريكية ال إيران ية، سعيًا للوصول إلى توافق بين الطرفين حول صيغة للحل السياسى، يبعد شبح العودة للحرب واستئناف الهجمات أو الضربات العسكرية من جديد. وقد تزايدت وتيرة الاتصالات والتحركات خلال الساعات القليلة الماضية على الجانبين، فى ظل النتائج الصادمة للانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكى، وما أسفرت عنه من هزيمة قاسية للجمهوريين، واكتساح الحزب الديمقراطى لأغلبية المقاعد فى مجلسى النواب والشيوخ.

دور نائب الرئيس في المفاوضات الجارية

يقود نائب الرئيس الأمريكى "جى دى فانس" عملية تفاوض غير مباشرة مع المسئولين الإيرانيين سعيًا للوصول إلى توافق يلبى المطالب الأساسية ويحظي بالقبول من الجانب الإيرانى وينهى حالة اللا حرب واللا سلم القائمة بين الجانبين. وتشير الأنباء القادمة من واشنطن أن نائب الرئيس الأمريكى يجرى اتصالات مستمرة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين، فى إطار المحاولات الجارية للوساطة.

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جهود الوسطاء القطريين والباكستانيين

تقوم هذه المحاولات الوسيطة بدور رئيسى من خلال رئيس الوزراء القطرى وقائد الجيش الباكستانى، وذلك فى إطار مناقشة وبحث المقترحات الإيرانية لمشروع الاتفاق المقترح مع الجانب الأمريكي. وكانت إيران قد قدمت من قبل تصورًا كاملًا لمشروع اتفاق مع واشنطن، ينهى الأزمة ويحقق حلًا سياسيًا شاملًا وينهى حالة الحرب ويحقق السلام المستدام لكلا الجانبين المتصارعين.

المشروط الإيرانية لحل الأزمة

وفقًا للرؤية الإيرانية، فإن هذا المقترح يتضمن عدة شروط يأتى على رأسها وقف جميع الأعمال العدائية من الجانبين، والإفراج عن نسبة من الأصول الإيرانية المجمدة لدى واشنطن، ورفع العقوبات الأمريكية على إيران، وإنهاء الحصار الأمريكى البحرى على الموانى الإيرانية. وفى حالة موافقة الولايات المتحدة على هذه المطالب، فإن الجانب الإيرانى يعهد بإعادة فتح مضيق هرمز فورًا لضمان حركة التجارة العالمية.

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استجابة دونالد ترامب للمقترحات

أحسب أنه من المعلوم أن نفس هذه المطالب سبق لإيران التقدم بها منذ أربعة أسابيع، أى قبل إجراء الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكى، ولكن الرئيس ترامب رفضها وأعلن وقتها أن المقترحات الإيرانية غير مقبولة. وقد اضطر الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" للاعتراف بأن الحرب الأمريكية على إيران كانت أحد الأسباب والعوامل المؤثرة فى هزيمة الجمهوريين في المعركة الانتخابية الأخيرة.

آفاق مستقبل العلاقات الثنائية

يواجه الجانبان حاليًا مفصلًا دقيقًا في مسار العلاقات، حيث يتساءل المحللون حول ما إذا كان الرئيس ترامب سيعود ويقبل هذه المطالب امسيظل على موقفه الرافض السابق. يظل التحدي الأكبر هو إيجاد صيغة مقبولة لكلا الطرفين تخرج المنطقة من دوامة التصعيد المستمر وتؤسس لنظام استقرار جديد بعيدًا عن التهديدات العسكرية.