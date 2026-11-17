أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن تجديد الفكر ضرورة دينية لتحقيق الاستقرار، ودعا إلى مواجهة التطرف عبر منصة حصين وتكامل المؤسسات.

أكد الدكتور نظير محمد عياد ، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على أن تجديد الفكر يمثل ضرورة أصيلة وجوهرية في طبيعة الدين والحياة، وليس مجرد استجابة عابرة لمتغيرات الواقع المتغيرة. وشدد المفتي على أن هذا التجديد في التصور الإسلامي هو فريضة شرعية تهدف إلى حفظ حيوية الأمة وقدرتها الفعالة على مواكبة متطلبات عصرها المعاصر.

تجديد الفكر فريضة شرعية لبناء الوعي

أوضح مفتي الجمهورية أن التجديد المنشود في الفكر الإسلامي لا يعني الخروج على الثوابت الدينية أو تجاوز الأصول المتعارف عليها أو القطيعة مع التراث الغني للأمة، بل يقوم على ممارسة علمية واعية تستهدف إحياء معاني الدين ومقاصده الكبرى في واقع الناس وحياتهم اليومية العملية. جاء ذلك خلال مشاركته الفاعلة في مؤتمر بعنوان "تجديد الفكر.. الطريق إلى بناء الوعي"، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على يومي 16 و17 نوفمبر 2026.

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حضر فعاليات هذا المؤتمر المهم المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك بحضور نخبة مرموقة من العلماء والمفكرين والباحثين والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع.

رؤية مفتي الجمهورية حول التكامل بين العلم والدين

أشاد مفتي الجمهورية باختيار عنوان المؤتمر بدقة، مؤكدًا أنه جاء في وقته المناسب ليطرح مجموعة من القضايا المهمة المرتبطة بالعلاقة المتوازنة بين العلم والدين، وكيفية التعامل العقلاني مع التراث، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تنتشر بين عامة الناس. منوهًا بأن انعقاد المؤتمر في مقر مكتبة الإسكندرية، بما تمثله هذه المؤسسة من إرث علمي وحضاري عريق، وبمشاركة المؤسسات الدينية الفاعلة، يحمل دلالة عميقة تؤكد على عمق العلاقة بين العلم والدين.

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كما يبرز انعقاد هذه الفعالية في هذا الموقع أهمية التكامل الحقيقي بين المؤسسات العلمية والدينية في عملية بناء الوعي الشامل للمجتمع، مؤكدةً أن هذا التعاون ليس خيارًا ثانويًا بل هو مسار أساسي لاستدامة الحضارة والنهوض بالمجتمعات. وتطرق فضيلته لشرح كيف أن العلاقة بين العقل والنقل تقوم على ثلاثة اعتبارات أساسية راسخة، أولها هو احترام دائرة الاختصاص المتعلقة بالعقل والعلم من جهة، والدين من جهة أخرى بوضوح.

أما الاعتبار الثاني فهو أن اختلاف دوائر الاختصاص بين العقل والنقل لا ينفي بأي شكل من الأشكال التعاون والتكامل بينهما في خدمة الصالح العام، بينما الثالث يراعي حدود الحاكمية والمحكومية بحيث يكون لكل مجال اختصاصه المستقل. وشدد المفتي على أن العلم التجريبي يبقى محكومًا بأخلاقيات المهنة الراسخة، وأن هذه العلاقة المتوازنة بين الجانبين تمثل أحد المسارات المهمة والحيوية للوصول إلى الوعي الصحيح الذي يحقق العمران الشامل والاستقرار المجتمعي الدائم.

مبادرات دار الإفتاء لمواجهة التطرف والانحراف الفكري

شرح مفتي الجمهورية أن مفهوم التجديد تعرض في الفترات السابقة للكثير من التصورات المغلوطة بين من يختزله في الانغلاق التام على الماضي وحده، ومن يراه انفلاتًا كاملًا من الثوابت وقفزًا جريئًا على الأصول، في حين أن التجديد في جوهره الحقيقي هو الإبداع في الفهم، والوعي في الممارسة والتطبيق العملي. كما أكد على أن القدرة على قراءة المتغيرات قراءة دقيقة تمكن من تقديم الإجابات الصحيحة للتحديات الجديدة، بما يجعله جسرًا يربط بين أصالة المرجعية الإسلامية ومتطلبات الحياة المعاصرة.

وأوضح فضيلته أن دار الإفتاء المصرية أدركت منذ سنوات طويلة أن بناء الوعي السليم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشروع مؤسسي شامل يتعامل مع الواقع بكل تعقيداته وتحولاته المستمرة. ولذلك أولت المؤسسة اهتمامًا كبيرًا برصد القضايا الاجتماعية المستجدة ودراستها وتحليل أبعادها المختلفة بدقة، وحصر المسائل التي تشغل الناس في حياتهم اليومية، سواء ما تعلق منها بقضايا الأسرة أو العلاقات الاجتماعية أو المرأة والشباب أو التحديات الفكرية والثقافية المعاصرة.

وقد قدمت دار الإفتاء خطابًا إفتائيًّا وتجديديًّا متوازنًا يسهم في معالجة هذه القضايا معالجة علمية رصينة وعملية، ويعزز الاستقرار الاجتماعي ويرسِّخ قيم التماسك الأسري والتكافل المجتمعي بشكل كبير. وأشار فضيلته إلى أن دار الإفتاء حرصت على تطوير أدواتها وآلياتها باستمرار، وكان من أبرز مبادراتها إطلاق منصة "حصين" التي تعتبر مشروع القرن الإفتائي في استجابة مباشرة للحاجة المتزايدة إلى بناء حصانة فكرية ومجتمعية قوية.

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ويعمل مشروع منصة حصين على بناء الوعي الديني الصحيح في مواجهة مختلف صور التطرف والانحراف الفكري، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التطرف لا يقتصر على صورة واحدة محددة، وإنما يتخذ أشكالًا متعددة ومتنوعة. فبعض صور التطرف تتدثر برداء التدين المغشوش وغير الصادق، وبعضها الآخر يرفع شعارات اللادينية الصارخة أو القطيعة التامة مع القيم والهوية الوطنية والثقافية للأمة المصرية.

تعزيز الحضور الرقمي لحماية الأسر من التفكك

تستهدف منصة حصين تقديم محتوى علمي وفكري رصين يساعد في كشف مظاهر الانحراف الفكري وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تضر بالمجتمع، وترسيخ قيم الاعتدال والاتزان والانتماء لدى مختلف الفئات العمرية. وأكد فضيلته أن الوعي الحقيقي ليس مجرد معرفة نظرية سطحية أو ثقافة عامة محدودة، وإنما هو وعي يثمر البصيرة الحقيقية والتمييز الواضح وحسن الاختيار في الحياة.

ويمكن الوعي الصحيح الإنسان، ولا سيما فئة الشباب منها، من امتلاك أدوات الفهم والنقد والتحليل العميق، والقدرة على التمييز بين الحقيقة والوهم بوضوح، وبين الأصالة والزيف، وبين الفكر الذي يبني المجتمع والفكر الذي يهدم استقراره. مشيرًا إلى أن ساحات تشكيل الوعي لم تعد تقتصر على المدرسة أو الجامعة أو المسجد أو المؤسسة الثقافية التقليدية فحسب، بل امتدت إلى الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي الواسعة الانتشار.

وقد دفع هذا التحول الرقمي الكبير دار الإفتاء إلى تعزيز حضورها الرقمي بشكل مكثف وتقديم محتوى متنوع بلغات وأساليب متعددة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية والثقافية المتنوعة. وشدد مفتي الجمهورية على أن الفتوى الرشيدة ليست مجرد بيان للحكم الشرعي الجاف، وإنما هي أداة فعالة من أدوات صناعة الاستقرار وحماية المجتمع من مظاهر الاضطراب والتفكك الاجتماعي الخطيرة.

وفي هذا السياق، استعرض فضيلته جهود دار الإفتاء المكثفة في دعم الأسرة المصرية، ومن بينها إطلاق منصة "سكن" المخصصة خصيصًا للقضايا الأسرية، التي وصفها المفتي بأنها أشبه بحائط صد قوي أمام محاولات تفتيت الأسرة المصرية. وذلك بما تقدمه هذه المنصة من محتوى قيم وإرشادات عملية تسهم بشكل فعال في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي العام، مما يضمن استمرارية النسيج الاجتماعي المتين.