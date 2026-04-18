مفتي الهند يشكر شيخ الأزهر على دعمه للأئمة الوافدين

رسالة تقدير من مفتي الديار الهندية إلى شيخ الأزهر الشريف، مثمنًا رعايته لبرامج تأهيل الأئمة والدعاة الهنود، والتي تهدف إلى نشر الإسلام الوسطي.

وجه فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد المسليار، مفتي الديار الهندية، رسالة شكر وتقدير عميقة إلى مقام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، معبرًا عن امتنانه الصادق لرعايته السامية واهتمامه البالغ بالطلاب الوافدين، وتحديدًا الأئمة والدعاة القادمين من الهند.

وقد أثنى فضيلته على حرص شيخ الأزهر الشريف على دعم برامج التأهيل العلمي والدعوي التي تضطلع بدور حيوي في إعداد جيل واعٍ ومؤهل، قادر على حمل رسالة الإسلام الوسطية المعتدلة إلى مختلف أنحاء العالم، ونشر مبادئ السلام والتسامح والتعايش.

وفي رسالة مصوّرة، أعرب مفتي الهند عن بالغ امتنانه وشكره الجزيل لفضيلة الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، مشيدًا بالجهود المخلصة والمتميزة التي يبذلها فضيلته في سبيل الإعداد والتنظيم والمتابعة الدقيقة والإشراف المتقن على البرامج التدريبية المقدمة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس مستوىً رفيعًا من الأداء المؤسسي الاحترافي في تأهيل الدعاة والقيادات الدينية.

وتأتي هذه الرسالة الهامة والتقديرية في أعقاب عودة دفعة من الأئمة والدعاة الهنود إلى بلادهم، بعد أن أتموا بنجاح دورة «إعداد الداعية المعاصر» التي نظمتها أكاديمية الأزهر العالمية على مدار شهرين متواصلين. وقد أكد فضيلة مفتي الديار الهندية أن هذه الدورة تمثل نموذجًا رائدًا وفريدًا من نوعه في الجمع بين الأصالة العلمية العميقة ومواكبة القضايا المعاصرة والتحديات الراهنة، مما يعزز بشكل كبير من كفاءة الدعاة وقدرتهم على التواصل الفعّال والمؤثر مع مختلف شرائح المجتمع، ونشر صحيح الدين بما يتوافق مع تعاليمه السمحة.

وأشار فضيلته إلى أن الجهود الجبارة التي يبذلها الأزهر الشريف في هذا الإطار، لدعم الأئمة والدعاة من مختلف أنحاء العالم، تعكس بجلاء رسالته العالمية السامية ودوره التاريخي العريق في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وترسيخ مفاهيم التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات.

وقد أكد مفتي الهند في ختام رسالته أن الأزهر الشريف سيظل دائمًا وأبدًا منارة علمية كبرى ومرجعية راسخة وموثوقة للمسلمين في جميع بقاع الأرض، ومصدرًا للإلهام والتوجيه في فهم الدين وتطبيقاته المعاصرة.

لقد أصبحت برامج تأهيل الأئمة والدعاة الوافدين من قبل الأزهر الشريف، وخاصة من دولة الهند، محط اهتمام كبير وتقدير بالغين. وتعتبر هذه الدورات التدريبية بمثابة جسور تواصل حضاري وثقافي، تسهم في تعزيز الفهم المشترك لقضايا الأمة الإسلامية، وتزويد الدعاة بالأدوات والمعارف اللازمة لمواجهة التيارات الفكرية المتطرفة، وتعزيز دورهم في بناء مجتمعات مسالمة ومتسامحة.

إن الاهتمام الذي يوليه شيخ الأزهر الشريف بهذه البرامج، وقيادة الدكتور حسن الصغير لأكاديمية الأزهر العالمية، يمثلان ضمانة حقيقية لنجاح هذه المبادرات واستمراريتها، بما يعود بالنفع على الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

تعد هذه المبادرات من الأزهر الشريف دليلًا دامغًا على التزامه العميق بدوره الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين على الصعيد العالمي. فالأزهر، بتاريخه العريق ودوره الأكاديمي والروحي، يمثل صمام أمان للأمة الإسلامية، وساعيًا دائمًا لتعزيز صورة الإسلام الحقيقية، المبنية على الرحمة والعلم والحكمة.

إن دعم الأئمة والدعاة من الهند، وهي دولة ذات تعداد سكاني مسلم كبير وتنوع ثقافي وديني، له أهمية بالغة في نشر الفكر الوسطي المعتدل، ومواجهة كل أشكال التطرف والغلو، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.

تعتبر مواضيع مثل «إعداد الداعية المعاصر» ذات أهمية قصوى في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العالم الإسلامي. حيث أن الداعية المعاصر لا يقتصر دوره على نقل النصوص الدينية، بل يمتد ليشمل القدرة على التحليل والتفسير لمستجدات العصر، والرد على الشبهات، وتقديم نموذج إسلامي يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات، مع التمسك بالثوابت والمبادئ الأساسية للدين. إن الدورات التدريبية التي يقدمها الأزهر بهذا الصدد، تسعى جاهدة لتحقيق هذا التوازن المطلوب، وتخريج كوادر قادرة على حمل هذه الرسالة بفعالية.

