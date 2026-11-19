افتتاح فعاليات المنتدى الإفتائي بالقاهرة بإعلان 11 توصية لاستحداث هياكل إفتائية حديثة ودمج التقنيات مع الضوابط الشرعية لتعزيز التعاون الدولي.

اختتم فضيلة الدكتور نظير محمد عياد ، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة ل دور وهيئات الإفتاء في العالم، فعاليات المنتدى الإفتائي الافتراضي الذي استضافته العاصمة القاهرة، مقدماً خلاله 11 توصية ختامية جوهرية. جاءت هذه التوصيات في إطار استراتيجية شاملة لتطوير العمل الإفتائي المؤسسي، وتعزيز آليات الاجتهاد الجماعي، وتوحيد الجهود الدولية بين مختلف المؤسسات الدينية. وقد هدفت المخرجات النهائية إلى توظيف التقنيات الحديثة بفعالية في خدمة عملية إصدار الفتاوى، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية والأخلاقية.

اعتماد الدليل الإرشادي لتطوير المؤسسات

أعلن فضيلة المفتي عن اعتماد الدليل الإرشادي الذي أعده فريق إدارة الأبحاث والدراسات الإفتائية كأداة أساسية لتطوير أداء هيئات الفتوى حول العالم. يهدف هذا الدليل إلى تقديم إطار استرشادي شامل يجمع خلاصة الخبرات المؤسسية المتراكمة، مما يمكّن دور الإفتاء من بناء هياكل تنظيمية متينة دون فرض نموذج موحد يخالف اختلاف البيئات والإمكانات المتاحة لكل دولة. وقد شمل الدليل كافة الجوانب التشغيلية بدءاً من الهياكل الإدارية واللوائح الداخلية، مروراً ببرامج التأهيل والتدريب المستمر، ووصولاً إلى معايير الحوكمة وجودة المخرجات.

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الاجتهاد الجماعي بديلاً عن المنهجي الفردي

أكد فضيلة الدكتور نظير محمد عياد أن طبيعة العصر المعاصر وتحدياته تفرض تحولاً جذرياً في آليات إصدار الفتاوى، حيث لم يعد الاجتهاد المنفرد كافياً أو مجدياً في معالجة القضايا العامة والنوازل الكبرى. وأكد أن العمل المؤسسي القائم على الشورى والاجتهاد الجماعي أصبح ضرورة ملحة لضمان دقة الأحكام ومراعاة الملابسات الاجتماعية المعقدة. وأشار إلى أن المؤسسة الإفتائية الرشيدة تمثل الضمانة الوحيدة لصيانة الفتوى من الانزلاق نحو الشذوذ والتطرف من جانب، ومن التسيب والتمييع من جانب آخر، مما يسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي.

الذكاء الاصطناعي وأدوات التكنولوجيا المساعدة

شدد رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على ضرورة إحسان توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي كأدوات داعمة للعمل الإفتائي، مع الالتزام الصارم بالضوابط العلمية والأخلاقية. ونوه إلى أن هذه التقنيات تخدم هدف تيسير وصول الفتوى إلى الناس بشكل أوسع، إلا أنها لا تحل مطلقاً محل الاجتهاد البشري المؤهل، ولا تنتقل إليها المسؤولية العلمية عن الفتوى. ودعا إلى وضع مؤشرات دقيقة لقياس الأداء الاجتماعي للفتوى، وضمان خصوصية المستفتين وأمان بياناتهم خلال عمليات الرقمنة.

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شراكة دولية ومواجهة التحديات المجتمعية

تناولت التوصيات المتضمنة في البيان الختامي الدعوة لتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين المؤسسات الإفتائية على المستوى الدولي، بما يضمن تبادل الخبرات والبحوث المتخصصة. كما تضمنت التوصيات تطوير العناية بفقه الأقليات وقضايا المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية، لتحقيق توازن دقيق بين الاندماج الإيجابي والحفاظ على الهوية الدينية. وقد استقبل المنتدى مشاركة واسعة من نخبة من العلماء والمفتين وممثلي المؤسسات الدينية من دول متعددة، منها الجزائر والأردن ولبنان والعراق والسودان، بالإضافة إلى مشاركات من الإمارات وأستراليا وإيطاليا وسنغافورة وألمانيا، مما يعكس اتساع رقعة التعاون العلمي.

الآليات المستقبلية لمتابعة التطوير

أعرب فضيلة الدكتور نظير محمد عياد عن استعداد الأمانة العامة لتقديم الدعم العلمي والفني والتدريبي للمؤسسات الراغبة في تطبيق الدليل الإرشادي، خاصة تلك الناشئة أو محدودة الإمكانات. كما أعلن عن إنشاء آلية دائمة لمتابعة تطبيق التوصيات، وتلقي الملاحظات من المؤسسات الأعضاء بهدف تحديث الدليل وتطويره بشكل دوري. واختتم المفتي كلمته بتأكيد أن نجاح المؤسسة الإفتائية لا يُقاس بعدد الفتاوى الصادرة، بل بالأثر الفعلي الذي تحدثه في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش والسلم الاجتماعي.