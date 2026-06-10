مفتي الجمهورية يبحث مع مساعد وزير الخارجية تعزيز التعاون في نشر الوسطية ومواجهة التطرف

استقبل مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد السفير وائل النجار لبحث سبل التعاون بين دار الإفتاء ووزارة الخارجية في نشر قيم الإسلام الصحيحة ومواجهة الإسلاموفوبيا.

استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأربعاء، السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، في لقاء يعكس التعاون المشترك والتنسيق التام بين مؤسسات الدولة المصرية.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء اعتزاز دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بالتعاون المثمر مع وزارة الخارجية المصرية، لا سيما في المجالات المرتبطة بالتعريف بالدور المصري في نشر قيم الوسطية والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز جسور التواصل الثقافي والحضاري مع مختلف دول العالم. وأعرب المفتي عن تقديره لجهود وزارة الخارجية المصرية في دعم الحضور المصري على الساحة الدولية، مؤكداً أن التعاون بين دار الإفتاء ووزارة الخارجية يمثل ركيزة مهمة في إبراز الصورة الصحيحة للإسلام، والتعريف بالجهود الوطنية في مواجهة التطرف والإسلاموفوبيا، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية المعنية، بما يخدم رسالة مصر الحضارية ودورها الرائد في نشر قيم السلام والتعايش.

من جهته، ثمّن السفير وائل النجار الجهود التي تضطلع بها دار الإفتاء المصرية، وما تقوم به الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم من أدوار مهمة عبر مراكزها ووحداتها المتخصصة، وفي مقدمتها مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا. كما أشاد بما يقدمه المركز من إسهامات علمية وبحثية في رصد ظواهر التطرف والإسلاموفوبيا وتحليلها، وتقديم معالجات فكرية رصينة تسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز ثقافة السلام.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أهمية الوثائق والمواثيق الدولية التي تصدر عن مؤتمرات الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مثمّناً الدور المهم الذي تؤديه هذه المواثيق في دعم قيم التعايش وترسيخ السلم المجتمعي ومواجهة خطابات الكراهية والتطرف. وأكد حرص وزارة الخارجية المصرية على مواصلة التعاون مع دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم للتعريف بهذه الوثائق والمواثيق وتعميمها على الجهات ذات الصلة دولياً، بما يعكس مكانة مصر الرائدة في دعم الحوار الحضاري ونشر قيم الاعتدال والسلام.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تهدد استقرار المجتمعات. ويؤكد الدور المحوري الذي تلعبه مصر على الساحة الدولية كمنارة للسلام والتسامح، من خلال تفعيل الشراكات مع المؤسسات الدينية والدبلوماسية. كما يعكس اللقاء حرص القيادة المصرية على تقديم صورة مشرفة للإسلام، تقوم على الرحمة والعدل والاعتدال، ونبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التنسيق والعمل المشترك بين دار الإفتاء ووزارة الخارجية في تنظيم فعاليات دولية ومؤتمرات تهدف إلى نشر قيم التعايش السلمي وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام. كما سيتم التركيز على إصدار مزيد من الوثائق والمواثيق الدولية التي تسهم في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، ومواجهة خطابات الكراهية التي تزداد في بعض المجتمعات





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