مفتي الجمهورية يدين اقتحام الأقصى ويحذر من التداعيات الخطيرة

أدان مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، محذرًا من التصعيد الخطير والانتهاكات المتكررة لحرمة المقدسات الإسلامية. ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوضع حد لهذه الممارسات.

دان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بشدة الاقتحام السافر الذي أقدم عليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مؤكدًا على أنه انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية والدينية، ويمثل اعتداءً على حق ديني وتاريخي ثابت.

وشدد مفتي الجمهورية على أن تكرار مثل هذه الاقتحامات يُعد تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مرفوضًا بشدة، ويهدد بإلقاء بظلال ثقيلة على الأوضاع المتوترة بالفعل في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات ونتائج غير محمودة. كما أشار إلى أن هذه الممارسات لا تعبر عن احترام لحرمة المقدسات الإسلامية ولا تراعي مشاعر ملايين المسلمين حول العالم. وأوضح مفتي الجمهورية أن المسجد الأقصى المبارك، بكل ما يضمه من مساحة رحبة وأبنية تاريخية وآثار عريقة، هو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأي جهة كانت المساس بهذه الحقيقة الراسخة. وجدد مفتي الجمهورية رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، سواء كانت هذه المحاولات تهدف إلى تقسيم المسجد أو تهويده أو الانتقاص من الحقوق التاريخية للمسلمين فيه. وذكر أن المساس بالمسجد الأقصى والاعتداء عليه هو اعتداء على الهوية الإسلامية والعربية الفلسطينية، وتشويه للتاريخ والحضارة الإسلامية العريقة. وحذر من خطورة هذه الممارسات على السلم والأمن الإقليميين، ودعا إلى ضرورة وقفها بشكل فوري. كما أكد على أهمية التمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. \وبالإضافة إلى ذلك، وجه مفتي الجمهورية نداءً إلى المجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية، والمنظمات الإسلامية، ومنظمات حقوق الإنسان، لحثهم على التحرك العاجل والجاد لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، والتصرفات الاستفزازية التي تقوم بها سلطات الاحتلال. وشدد على أن هذه الممارسات لن تغير بأي حال من الأحوال الوضع القانوني القائم، ولا تنال من الحقوق الثابتة للمسلمين في أداء شعائرهم الدينية بكل حرية وأمان في المسجد الأقصى المبارك. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المقدسات الإسلامية في القدس، وضمان احترام حرية العبادة للجميع. وأكد على أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، وأن الحقوق الفلسطينية يجب أن تُحترم وتُصان. وأشار إلى أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن الدعم الدولي للقضية الفلسطينية ضروري لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. وأكد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المشروعة. وشدد على ضرورة الحفاظ على الهوية الفلسطينية، وعلى التمسك بالتراث والثقافة الفلسطينية الأصيلة.\وفي سياق متصل، دعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية في العالم، وإلى فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان. وأكد على أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقيقة للعالم، وفي تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود العربية والإسلامية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ولمواجهة التحديات التي تواجهه. واختتم مفتي الجمهورية بيانه بتأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك سيظل رمزًا للصمود والعزة، وأن الأمة الإسلامية ستبقى مدافعة عن حقوق المسلمين في فلسطين وعن مقدساتهم الإسلامية. وأكد على أن الحق سينتصر في النهاية، وأن فلسطين ستتحرر، وأن القدس ستعود عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. كما نوه مفتي الجمهورية بأهمية رعاية الأيتام كمسؤولية دينية وإنسانية عظيمة، مشيرًا إلى أهمية دور إذاعة القرآن الكريم في حمل رسالة الإسلام للعالم بلغة وسطية معتدلة. وحث على أهمية التكافل الاجتماعي والتراحم بين المسلمين، ودعم المحتاجين والفقراء. وأكد على أهمية التعاون بين جميع أفراد المجتمع من أجل بناء مجتمع قوي ومتماسك





